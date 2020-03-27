【逃犯條例】兩男涉在10.1騷亂中藏伸縮棍及襲警被控提堂

兩名男子涉嫌在去年10.1不同地區的騷亂事件中，被發現藏有伸縮棍，及以垃圾桶擲警員，事隔近半年後先後被控，兩人的案件，今(27)日於觀塘法院提訊，均毋須答辯，並准以5千及1千元保釋候訊。

去年10月1日多區爆發警民衝突。(資料圖片)

男子甜品店內被發現藏伸縮棍

被告林智豪（30歲）被控於去年10月1日在長沙灣福榮街甜品店「甜一刻」內，管有一枝摺合時長23厘米、延伸時長50厘米的伸縮棍。

辯方要求押後案件以便索取相關文件，以及向林給予法律意見，獲裁判官將案押後至5月22 日在西九龍法院再提訊，並准林以5000元保釋。

據了解，事發當日警方在店外進行觀察行動，發現有多人出入店舖，進店搜查後發現林管有涉案的伸縮棍。

男學生涉垃圾桶擲警員

另外，被告梁文輝（23歲，學生），被控於去年10月1日在荃豐中心天橋上襲擊男警員賴信安。辯方同樣申請押後案件以便索取文件，以及向梁給予法律意見，案件終押後至5月8日在西九龍裁判法院再訊，期間被告可繼續以原有的1000元保釋。

當日有人在網上號召市民於全港各區進行示威，荃灣區亦爆發警民衝突。梁涉在荃豐中心天橋上將垃圾桶擲向橋下的警員，當場被捕。

案件編號：KTCC349/2020