復必泰｜港澳涉包裝瑕疵批次將退回德國　調查完成指無安全問題

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-29 20:27

香港、澳門的復必泰疫苗部份批次，上月因出現包裝瑕疵問題，被叫停接種。政府今日（29日）公布最新進展，提到將會把該批次疫苗退回德國藥廠，又指BioNTech已完成包裝瑕疵成因的調查，確認事件是金屬環壓接工序未及完善，不存在安全問題。澳門當局進一步解釋，由於疫苗在超低溫狀態下儲存，受細菌感染風險相當低，故最終質量預期沒構成重大影響。

政府表示，已接獲BioNTech最新通知，該兩個批次疫苗應退回德國藥廠。此外，BioNTech已完成包裝瑕疵成因的調查，確認事件根本原因為在德國一間封裝廠房，進行的金屬環壓接工序未及完善，惟不存在安全問題。

2月27日，首批BioNTech復必泰疫苗運抵香港。（政府新聞處提供）

發言人又指，復星已安排以於德國另一間廠房（Baxter）封裝的疫苗替換受影響的批次，自本港恢復復必泰疫苗接種服務以來，沒有收到與壓接工序瑕疵相關的投訴。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

澳門當局亦宣布，會將有問題批次退回德國。當局進一步解釋調查結果，導致疫苗包裝出現瑕疵的根本原因，在於疫苗封裝時金屬環的壓接工序，未能有效確保瓶封裝完整性；而由於疫苗在超低溫狀態下儲存，受細菌感染風險相當低，故最終質量預期沒構成重大影響。

不過，為確保疫苗接種安全，有關批次疫苗不應再被使用，供應商會採取防範措施，將有關疫苗回收、運回德國銷毀，並會以全新批次的疫苗替換該批次未使用的疫苗給澳門。

▼2月27日，首批復必泰疫苗運送到港▼