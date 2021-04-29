新冠疫苗｜復必泰、科興無新安全警號　顧問委員會：可繼續接種

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-29 19:51

新冠疫苗接種計劃展開兩個月，疫苗顧問專家委員會今（29日）再次就認可疫苗的持續效益及風險評估舉行會議，委員會檢視所有復必泰和科興疫苗的最新臨床及安全數據後，仍然認為兩款疫苗的效益均大於風險，並沒有需要建議更改該兩款疫苗的使用。

疫苗顧問專家委員會今日再次開會，審視復必泰和科興疫苗的最新數據，認為兩款疫苗的效益均大於風（資料圖片／李澤彤攝）

智利疫苗研究︰接種科興14日後預防率為66.96%

疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星主持今日會議，就科興疫苗，一項智利疫苗有效性研究初步數據顯示，接種科興疫苗14日後，預防有徵狀新冠肺炎的效能為66.96%，委員會考慮現時本港及海外的安全數據後，包括已提交的安全報告，認為現時並沒有發現新的重要安全信號，但需要持續監察，而進口的科興疫苗的質素亦已通過認證，和合適的質素控制測試。

▼4月24日，疫苗接種計劃擴大至16歲或以上人士▼

復必泰最新臨床數據︰打第二針7日後 有效率約90%

至於早前因滲漏而一度叫停注射的復必泰疫苗，委員會認為藥廠確認疫苗的品質無損，認為沒有證據顯示，受影響批次的疫苗存在安全風險，後續進口供接種的復必泰疫苗的質素已通過認證和合適的質素控制測試。

而復必泰疫苗的持續第3期臨床測試的最新數據，及已接種疫苗者得出的數據均顯示，打第二針7日後，有效率維持於約90%，委員會同樣認為復必泰疫苗並無新的安全警號，但需要持續監察。委員會會將相關意見提交食衞局局長，稍後亦會上載至當局的網頁。