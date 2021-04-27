復必泰｜74歲女周日離世　死前18日曾打第二針　衞生署今日始公布

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 19:53

衞生署今日（27日）表示，一名74歲女子於本月19日，因咳嗽、呼吸困難入院，被診斷患有肺炎，延至上周日（25日）離世，在離世前18日（即4月7日）接種了第二劑復必泰疫苗。署方指，將按機制將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，進行因果關係評估，至今無臨床證據顯示事件由疫苗引起。 本港累計有26人接種疫苗後離世，當中21人接種科興疫苗，5人接種BioNTech「復必泰」疫苗。

衞生署今日公布兩宗異常事故，皆由醫管局分別曾於本月5日及19日呈報、接種新冠疫苗後需住院個案的更新資料。該兩宗個案均涉及長期病患者，而更新報告並沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起。

該名74歲女子死前18日接種了第二劑復必泰疫苗。（資料圖片）

第一宗個案涉及74歲女子，本身患有肺纖維化、骨質疏鬆症及胃炎，因咳嗽及呼吸困難，於本月19日入住東區尤德夫人那打素醫院，被診斷患有肺炎，並於周日（25日）離世。

根據資料，她曾於離世前18日（即4月7日）於社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗，她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

一名76歲男子本月5日入住將軍澳醫院，被診斷患高血壓性顱內出血，並於昨日（26日）因肺炎離世。（資料圖片）

另外一宗個案，則涉及一名76歲男子，本身患有高血壓、糖尿病及高血脂症，因右邊身無力，於本月5日入住將軍澳醫院，被診斷患高血壓性顱內出血，並於昨日（26日）因肺炎離世。

根據資料，他曾於離世前26日（即3月31日）於私家診所接種第二劑科興新冠疫苗。他在接種後逗留在診所觀察期間並沒有不適紀錄。

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