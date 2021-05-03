本土研究社指沙田疑現套丁屋苑爛尾項目　涉事公司董事為城中富豪

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-03 00:00

套丁權問題一向備受關注，本土研究社最新研究指出，沙田上禾輋村、排頭村一帶，有土地分別被兩間公司買入後，分割成多幅面積相若的地段，並以劃一價錢售予不同的原居民男子，有部份地段其後曾向地政總署申建丁屋，但遭署方拒絕，其後部份男丁又向同一家公司原價售出土地。 本土研究社表示，參考過往涉套丁案例，當中地主、男丁、發展商簽訂的秘密協議中，曾提及「回頭契」的條款，即項目若未能如期發展，男丁就要將土地歸還發展商或地主。本土研究社認為，上述「回購」行為，或佐證疑似潛在套丁可能性。 根據資料顯示，上述上禾輋村項目，公司董事是鄭維志，與永泰地產有限公司主席鄭維志是同一人，而麗新集團董事會主席林建岳亦是其中一名董事。《香港01》正向麗新集團查詢，截稿前未有回覆。永泰地產有限公司則表示，與涉事公司並無任何關連。發展局回覆查詢表示，買賣及分割私人土地本身並不一定是「套丁」的指標或證據。

沙田上禾輋村、排頭村附近一帶鄰近沙田市中心，山坡有部份土地早年被公司購入。（羅君豪攝）

本土研究社發現，在沙田上禾輋村一帶，有一幅約1.3公頃被大規模被分割地段，有潛在發展疑似套丁屋苑的可能。該地早年被私人公司購買，現時仍是綠油油一片，但根據地政總署的地圖所示，山頭已被分割成約逾80個地塊，部份地塊分割整齊，並預留預似屋苑通道。

公司持有地塊 劃一價錢售男丁 去年再以原價回購土地

根據資料顯示，「環輝發展有限公司」在1994年間以6,800萬元向香港天主教教區購入大片土地，然後2007年申請將土地分割，之後將部份地塊售予不同姓氏的原居民男丁，價錢同為100萬元。不過，多名男丁去年又以原價100萬元向「環輝發展有限公司」售回土地。

相反，部份已分割成疑似屋苑通路的業權，則未曾出售，一直由「環輝發展有限公司」持有。本土研究社成員夏淳權指出，今次研究在抽查潛在發展疑似套丁屋苑的土地時，亦發現不少疑似預留作屋苑道路的業權均由公司持有，「意味住有屋苑化管理趨勢。」

資料顯示，「環輝發展有限公司」早於1992年成立，當時董事為永泰地產有限公司主席鄭維志及其他人，直至2000年麗新集團創辦人林百欣及其養子林建康加入成為董事，而林百欣於2005年離世後，公司董事的名字改為現時的全國政協常委、麗新集團董事會主席林建岳。

據2015年的一宗法庭遺產案資料顯示，當年已提及林建岳在沙田萬佛寺附近一帶，「持有一些土地業權」。而上禾輋村今次涉事的地段，正好在萬佛寺附近。

排頭村（左）、上禾輋村（右）附近一帶鄰近萬佛寺(圖中有紅色牌匾建築物)，兩幅地皮曾被申請分割地塊。（羅君豪攝）

排頭村（左）、上禾輋村（右）附近一帶，土地分割整齊，有不少呈長方形狀的地段，亦疑似預留了屋苑通道。（地理資訊地圖）

排頭村情況相若 劃一以100萬元售予原居民

此外，本土研究社亦發現附近的排頭村，亦有潛在發展疑似套丁屋苑可能，情況與前述的上禾輋村項目相若。該地段面積約1.37公頃，現時仍然未見有發展，但同樣被分割成不同地段，涉約70多個地段。

資料顯示，該址主要由「緯暉有限公司」持有，公司在90年代以1,200萬元購入土地後，再分別在2008年及2009年，同樣把已分割的地段以劃一價100萬元售予不同姓氏原居民男丁，而疑似劃作屋苑道路亦同樣無出售。

該公司去年又再用原價向原居民回購土地。資料顯示，「緯暉有限公司」與上述的「環輝發展有限公司」，其註冊辦事處地址一樣，其中兩名人士（林氏及張氏）同時擔任兩間公司的董事。值得注意是，兩間公司的大股東都是一家名為Actswell的公司，而「環輝發展有限公司」的其中一個細股東為另一家公司，該公司由林建岳的母親余寶珠擔任董事。

申建丁屋被拒

記者向地政總署查詢部份涉事的上禾輋村地段，署方指，沙田地政處於2008年1月收到丁屋申請，但已於2019年5月拒絕其申請。

本土研究社成員夏淳權表示，翻查過去的民事訴訟案件，他們的秘密協議曾提及「回購丁地」的條款。（張浩維攝）

本土研究社：不一定爛尾 可以翻生

夏淳權指，若要發展套丁項目，地主、男丁、發展商一般都會簽署秘密協議。翻查過去的民事訴訟案件，判詞曾透露出他們之間的協議條款，當中涉及「回購丁地」，「如果係期限內完成唔到套丁屋苑，就要將塊地畀返發展商或地主。」

他認為，若地段多次涉及「回購丁地」，便有機會反映出當中存在秘密協議，增加了疑似「套丁」的可能性。不過他強調，回購丁地不等於完結，「地一直喺佢到，佢一直可以搵新男丁，再發展新嘅潛在套丁屋苑，所以唔係爛尾咁簡單，係可以翻生。」

夏亦指，涉事公司在90年代已購入相關土地，即排頭村、上禾輋村的涉事土地，至今已閒置了約27年至29年，形容浪費土地資源。

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涉事地段鄰近沙田寶福山骨灰龕場。（羅君豪攝）

永泰地產強調無關連

記者就事件曾向麗新集團查詢，但至今未獲回覆。永泰地產有限公司則回覆指，公司與「環輝發展有限公司」並無任何關連，亦並非永泰地產有限公司旗下之附屬公司、聯營公司或合資企業。

發展局：私人地段買賣及分割 政府不應干預

發展局回應表示，私人地段的買賣及分割均屬私人安排及協議，除非個別地契條款有條文約束，否則政府不能亦不應干預。局方又指，買賣及分割私人土地本身並不一定是「套丁」的指標或證據。原居村民於村內私人農地上申請丁屋時，進行土地轉讓及分割、預留車輛通道或停車位置亦很常見。

局方續指，就沙田排頭和上禾輋及元朗蝦尾新村的擬議鄉村擴展區計劃，現時小型屋宇政策司法覆核案件的申請人獲批准上訴至終審法院，政府會留意司法覆核案件的發展，適時考慮未來路向。