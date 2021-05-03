逾千公頃私人丁地閒置　本土研究社：政府收地可建逾7萬伙公屋

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-03 00:00

現時預留作興建丁屋的「鄉村式發展」官地達932公頃，但政府常以「零散」等理由拒絕發展。本士研究社調查後，發現原來除了政府丁地外，本港更有1,548.8公頃私人丁地正閒置，幾乎等同整個明日大嶼填海項目。 本士研究社表示，在該1,548.8公頃的私人丁地，扣除濕地、農地等，當中有149公頃被懷疑有潛在套丁的可能，若用作興建最低密度的鄉村式公屋，可提供約74,550伙公營房屋單位，滿足逾22萬人的住屋需求。 本土研究社指出，這些被懷疑有可能套丁的地塊中，有9成面積大於發展局「零散」的定義，建議將丁地合併其地土地發展，料更具發展潛力，「如其比佢亂咁套丁，不如政府收返做公營房屋，或者釋放佢嘅發展潛力。」

本土研究社指，鄉郊地區可興建中低密度的住宅，料每公頃可建500伙公營房屋。相反，若興建丁屋，每公頃只能提供40間。（張浩維攝）

現時預留作興建丁屋的「鄉村式發展」官地，面積達932公頃。土地供應專責小組指出，該900多公頃的官地中，相當部分是現有丁屋的斜坡、通道等，地塊較零碎，難以大規模發展。

閒置私人丁地多達1,500公頃 分佈不零散

不過，除了官地外，本土研究社亦認為，私人擁有的丁地可探討發展可能性。研究指出，現時有1,548.4公頃的閒置私人土地未建丁屋，當中有176.9公頃的土地有潛在套丁的可能，涉及787個地塊。

根據發展局的定義，「零碎地塊」意指面積小於0.05公頃的地塊。不過，本土研究社發現，在該787塊潛在套丁的土儲中，有737塊丁屋的面積高於0.05公頃，即逾5,000呎。換言之，即不屬於發展局「零散」的準則。

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本土研究社指，欖口及山廈村一帶的土地，若配合附近的閒置官地或棕地，料可合併成6.5公頃的地塊群組。（張浩維攝）

合併土地發展具潛力

本土研究社舉例，在屏山鄉欖口及山廈村一帶，保守估計潛在發展疑似套丁土儲達最少1.8公頃，若加上約1.71公頃政府閒置丁地，再配合鄰近最少3公頃棕地，便能合併成6.5公頃的地塊群組，並非如政府所稱的「零落離散」，料可興建至少3,000個公營房屋單位。

料可建7萬多伙公營房屋

研究社指，在上述176.9公頃私人丁地的潛在套丁土儲中，若剔除「不包括土地」、漁塘、濕地或農地，料將剩餘149.1公頃閒置丁地。按照規劃署的《香港規劃標準與準則》，以「鄉郊住宅發展密度第一區」最高密度發展，料149.1公頃用地可興建74,550間鄉村式公屋，單位面積約700平方呎，可滿足223,650人的住屋需求。

相反，若用作興建丁屋，按目前的分割地段情況估算，估計每公頃只能提供40間丁屋。

公共專業聯盟政策召集人黎廣德認為，現時政府對付丁屋問題的取態，並不符合香港的最新形勢。（張浩維攝）

不符合中央要求解決深層次問題的指令

公共專業聯盟政策召集人黎廣德指出，根據現時的政策，政府可用《收回土地條例》回收土地，若證明有詐騙成份，亦可通過地契條款收回土地。

黎又指，現時政府對付丁屋問題的取態，並不符合香港的最新形勢，亦不配合中央要求特區政府解決深層次問題的指令，因此，他認為現時已是解決疑似套丁土地的最佳時機。

發展局：似乎不切實際

發展局回覆查詢時指，現時法定圖則內的「鄉村式發展」地帶，本質為低密度發展地帶，主要反映新界原居民的現有認可村落，供原居民作丁屋發展之用。局方指，低密度發展地帶發展多受制於現有基建配套設施，按照目前情況不適宜作高密度房屋發展之用，如果認為當中的閒置用地可短期內支持高密度房屋發展，似乎不切實際。

局方又指，由於丁屋的司法覆核案件尚未完結，而有關發展會對小型屋宇政策及劃作「鄉村式發展」地帶的土地用途有所影響，目前並不適宜作檢討。