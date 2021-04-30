撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-30 10:50

政府的「疫苗氣泡」計劃昨日（29日）生效，已接種第一劑疫苗的市民可光顧酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所。蘭桂坊協會總監張素媚今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示，計劃生效首日，酒吧的人流明顯疏落，「可能成間酒吧得10幾20個人，有啲可能得幾個人。」 張亦指，政府為食肆、酒吧等處所提供的手機應用程式，僅適用於安卓系統的手機上，下周才可在IOS系統的手機安裝。她亦接觸一至兩間酒吧會員反映，手機程式出現故障，畫面顯示「掃瞄器不斷停止運作」。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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「餐廳酒吧」生意不俗 入座率逾七成

張素媚表示，「疫苗氣泡」計劃生效首日，酒吧的人流明顯疏落，不過同時持有餐廳及酒吧牌照的「餐廳酒吧」生意不錯，入座率有七成或以上。她指，因此收到有酒吧會員投訴稱，由於「餐廳酒吧」的顧客不需打針，即使售賣相同品牌的酒類，生意亦被搶走。「差別都幾大，要求客人打針嘅酒吧明顯疏落，可能成間酒吧得10幾20個人，有啲可能得幾個人。」

雖然政府要求酒吧的員工必須接種疫苗，但張素媚透露昨日已有八至九成的酒吧營業，認為由於長時間沒有工作，「我哋都要做嘢生活」，因此大部分酒吧職員自願接種疫苗。但她坦言，確實有酒吧老闆向她反映，有員工對接種疫苗帶有顧累，選擇自動離職及轉行。例如規模達數十人的酒吧，亦有數名員工自動離職，「係有少數出現嘅情況。」

至於身體不適合接種的員工方面，張素媚指酒吧行業上班時間通宵達旦，故從業員較為年輕，估計申報不適合接種的人數不多。但她亦聽聞已有從業員取得醫生紙，認為情況仍有待觀察。

蘭桂坊協會總監張素媚（右二）指，有會員反映政府提供的手機程式出現故障，畫面顯示「住「掃瞄器不斷停止運作」。（盧翊銘攝）

供食肆使用程式現故障 顯示「掃瞄器不斷停止運作」

張素媚特別提到政府為食肆、酒吧等處所提供的手機應用程式，指該手機程式僅適用於安卓系統的手機上，下周才可在IOS系統的手機安裝。然而，即使順利下載手機程式，並不代表能順利使用。她指，已接觸一至兩間酒吧會員反映，手機程式出現故障，畫面顯示「掃瞄器不斷停止運作」。該批酒吧惟有記錄客人的針卡資料，並向當局巡查隊反映，「 唔係我哋前線酒吧唔盡責，係未能成功驗證到。」