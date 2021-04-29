疫苗氣泡｜市民飲酒要打針　酒吧業僅半員工已打針　料生意僅一成

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-29 17:59

新一輪防疫措施以「疫苗氣泡」為基礎，於今日（29日）起推行，當中酒吧員工及客人均需已接種一劑新冠疫苗。 香港酒吧業協會主席錢雋永指，已接種疫苗的市民主要為50歲以上人士，不是酒吧的目標顧客，估計即使重開，生意亦跌至過去的一成，而業界暫時僅一半員工已打針。 他斥政府為「谷針」未考慮酒吧業的生存空間，業界會推出措施自救，包括派發現金券及向消費客人送贈戲票。

錢雋永稱，有一半酒吧員工未接種疫苗。（羅君豪攝）

香港酒吧業協會主席錢雋永指，「疫苗氣泡」新措施對業界大打擊，形容為「攬炒」，業界已「走投無路」。他稱接種疫苗市民以50歲以上人士為主，不是酒吧業界的目標顧客，估計生意跌至過去的一成。

三成員工表明不願接種

此外，整體業界、即約1100間酒吧內，只有一半員工已接種疫苗，於餘下未接種的員工中有三成人表明不願接種，兩成人仍在輪候接種。至於協會內約300名會員、即500間酒吧內，則有七成人已打針，兩成員工不願接種。當中有酒吧甚至給予打針員工1000元，但仍然有人不願接種。

他稱，酒吧業界將會面對人手不足問題，又估計日後或會有不願意打針的員工被解僱。他稱，不會強迫不願接種疫苗的員工打針，認為若解僱員工的做法不公道，不過坦言不了解應如何處置不打針的員工。他稱，將會致電勞工處查詢，若解僱不打針的員工會否違反勞工法例。

▼應用程序使用步驟▼

酒吧負責人申請轉餐廳牌照

陳先生共經營3間酒吧，現時共約有20名員工，不過當中只有8人願意接種疫苗。他表示，即使向員工提供金錢誘因及為兼職員工增加工作時數，部分人亦表明不會打針，「唔係小小錢會改變佢哋主意。」他稱，不會強迫員工打針，亦不會解僱員工，現時就未打針的員工亦會出部分薪金。

他稱，3間分店中暫時只有1間會於明日重開，因員工最快只可預約於明日打針。他稱，曾問過朋友及客人意見，大部分人不會為飲酒打針，估計重開後生意額跌至只有一成。他稱，雖然獲業主減租三至五成，靠積蓄支撐生活，現已入紙申請轉為餐廳牌照，料要一至兩個月處理申請，又稱不少同行亦有相同做法。他又稱，酒吧未來面對人才流失，因停業期間不少人已轉行。

應用程式只有Android版本 促有替代方案

錢雋永指出，政府提供應用程式予業界檢查疫苗紀錄，但今日只有Android版本，加上要透過專屬連結下載，據了解蘋果手機版本最快於下周才推出。他指，早前與政府開會時曾提出要有替代方案，以應付應用程式有可能出錯，但當時政府表示程式不會出問題。

他估計，今日約有八成酒吧會重開。他呼籲業界今日照常營業，認為責任在於政府未有做好準備工作，「諗唔通點解要我哋關門。」他又稱，若有於國內接種疫苗的顧客，將暫時不會招待。

業界推出優惠吸引客人。（羅君豪攝）

他批評政府為「谷針」，未有考慮酒吧業的生存空間，認為政府推行政策時應考慮前線面對的困難。他稱，多個月來已有約300間酒吧結業，為自救將會推出優惠措施，包括透過應用程式派發100元現金券，現有約100間酒吧參與；顧客若電子消費滿500元，可以把單據上傳換取電影戲票。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼