今增4宗確診少於5宗初確診　帶變種病毒菲傭傳10月大女嬰　昨發病

撰文： 張嘉敏 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-30 16:53

新冠肺炎疫情持續，本港今日（30日)新增4宗確診個案，當中包括首宗社區感染變種病毒個案，患者為1名39歲女菲傭。而與其同住的10個月大女嬰亦確診，女嬰於4月29日發病。另外兩宗個案，分別為從印度及尼泊爾抵港的輸入個案。 衞生署指，本港暫有少於5宗初步確診個案。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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衞生署衞生防護中心公布，今日新增的4宗確診個案，包括一宗源頭不明個案，為昨日公布居於映灣園悅濤軒第11座、涉及N501Y變種病毒株的菲傭（個案編號：＃11773）。她於4月23日咳嗽，4月26日向一名私家醫生求醫，並於4月27日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。與其同住的一名10個月大女嬰亦確診（個案編號：＃11774），昨日發病。

兩宗輸入個案無變種病毒株

至於另外兩宗輸入個案分別為一名從印度抵港的30歲男子（個案編號：＃11772），居於油麻地香港海景絲麗酒店。他於4月4日乘坐航班編號UK6395到港，為一名外傭；另一名患者是從尼泊爾抵港的41歲女子（個案編號：＃11775），於4月27日乘坐編號RA409航班到港。兩人均沒有N501Y變種病毒株。而本港現時暫有少於5宗初步確診個案。

衞生防護中心昨晚就病人居住的大廈、即映灣園悅濤軒第11座所有樓層單位，約涉及400個單位，沒有病徵的住戶進行強制檢疫。受影響居民將會接受21天強制檢疫。此外，中心呼籲密切接觸者的家庭成員盡快接受檢測，在有關密切接觸者確認陰性檢測結果前，不應外出。

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確診女嬰未確定有否帶變種病毒株

衞生署補充，居於東涌的確診菲傭，曾到東涌映灣薈商場地下25號鋪「卓高家庭醫務所」求診，仍在調查涉及醫生名字，以及診所職員需否檢疫。該名外傭的樣本在衞生署公共衞生化驗服務處時，CT值少於30。該署目前仍在檢驗，與外傭同住的10個月大女嬰，有否帶變種病毒株。至於外傭的兩名僱主、教堂朋友、在公園相聚的朋友，暫時都無人初步確診。至於映灣園悅濤軒第11座，有否住戶未能取得聯絡及送往檢疫，衞生署稱未有數據。

「卓高家庭醫務所」屬康健醫療集團，該集團的營運總監梁國齡透露，曾接觸確診外傭的醫生已接種新冠疫苗，暫時未知診所職員需否檢疫，但就需檢測，亦未知同時段求診的病人將如何安排，而涉事診所會大清洗及消毒。

至於由印度抵港，屬輸入個案的30歲男患者，他在完成檢疫前的樣本，檢測結果呈「初步不確定」，因此需檢疫多數天，而他的樣本再經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢後就屬陽性。他所乘坐的UK6395航班，累計有58人確診。