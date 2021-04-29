首現本地感染變種病毒！　映灣園外傭確診　同住僱主女嬰亦中招

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-29 23:44

本港首現社區感染變種病毒個案！政府今（29日）晚突然圍封東涌映灣園悅濤軒第11座，因一名39歲外傭檢測後發現確診，並經基因排列發現同時帶有N501Y及E484K兩種變種基因。而該名外傭早於前年抵港近日並無外遊記錄，上周五（23日）開始咳嗽，3日後才到屋苑內一家私家醫生求醫，至周二（27日）才到東涌北公園的流動站採樣，延至今日確診，即發病至確診拖約一周時間。 確診外傭在潛伏期間，曾3次到青衣的聖多默宗徒堂參加周日崇拜和唱詩班，亦曾與外傭朋友到東涌文東路公園休息，平日亦會到區內的富東街市等買菜，衞生防護中心初步追蹤認為，她與之前3宗變種病毒個案沒有流行病學的絕對關聯，暫時界定為源頭不明本地個案，其同住的10個月大僱主的女嬰，亦確認已遭受感染疫。

4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，今日傍晚確診兩宗個案，包括是39歲外傭，居於東涌映灣園悅濤軒第11座，家庭成員包括僱主兩夫婦，以及他們的10個月大女嬰，女嬰傍晚同告確診，基因分析有待進行，而僱主二人的檢測結果則呈陰性，但亦須接受檢疫。

懷疑受外傭感染的女嬰今日有肚瀉，但平日一般會留在家，其母在東涌靈糧堂秀德小學任教4B班，其父則是心理學家，父在旺角基利商業大廈6樓的全邁進心理服務中心任職，4月14日最後上班，但周一（26日）曾回中心取回物品。外傭潛伏期間，僱主曾有親戚到其家中探訪，他們均被列為密切接觸者，須接受強制檢疫。

歐家榮說，今日傍晚確診兩宗個案，包括是39歲外傭，其同住的10個月大女嬰傍晚同告確診。（李澤彤攝）

染疫外傭上周五（23日）開始咳嗽，她3日後向屋苑內一位私家醫生求醫，直至周二(27日)才到東涌北公園的流動站採樣，樣本昨日呈樣陽性，今日送往衞生署的公共衞生化驗服務處後確診，並驗出帶有變異病毒基因。

歐家榮表示，確診外傭主要留在家中做家務和照顧女嬰，惟潛伏期內多日到過區內的富東邨街市買菜，4月12和16日亦曾到過映灣園的Fusion超市。

唱詩班同場出席者皆要檢疫

她每逢周日放假，潛伏期內的3個周日，即4月11、18和25日，早上9時半至10時半都會到青衣的聖多默宗徒堂參加周日崇拜，與10多名教友參加唱詩班，會眾將會被列為密切接觸者，14位唱詩員須接受檢疫。她此3個周日下午均會與兩位外傭朋友，到東涌文東路公園休息，其兩位友人均須接受檢疫。她亦曾與外園內其他外傭接觸，但他們互不相識，亦無脫下口罩和一起進食，她本周日（25日）亦曾到東薈城買外賣。

社區仍有隱性個案

被問到外傭的外遊史，歐家榮指，初步流行病學調查顯示，她2019年抵港，過去並未無外遊記錄，暫時亦看不到她與早前3宗變種病毒個案有流行病學關連，暫時未找到源頭，有機會是透過接觸的人感染，不排除有隱性個案，當局正在追蹤。

林文健表示，初步篩查發現，染疫外傭帶有N501Y、E484K變異病毒株，是香港社區內首宗變異變毒株感染，並感染其家人，病者居住的大廈所有居民須撤離檢疫21日。（李澤彤攝）

衞生防護中心總監林文健晚上表示，初步篩查發現，染疫外傭帶有N501Y、E484K變異病毒株，中心會盡快進行評估。他續指，鑑於今次是香港社區內首宗變異變毒株感染，並感染其家人，病者居住的大廈所有居民須撤離檢疫21日。

冀市民減少聚集、保持社交距離

林文健表示，確診變種病毒的外傭出現病徵多日才求醫，他呼籲市民若自己、家人或同住傭工身體有輕微不適，應盡快求醫和檢測，而在現時防疫新方向下，許多活動如常，他仍然希望市民能減少聚集、保持社交距離，即使要相聚，亦要做好個人防疫措施。他再三呼籲市民盡快接種疫苗，強調現時的疫苗對變異病毒株有相當效用，冀社會能早日達到群體免疫、防止病毒擴散。

政府今晚在東涌映灣園悅濤軒第11座突襲封區。

對於映灣園第11、12座共用同一個電梯大堂，鄰座是否亦有需要檢疫，林文健強調，「防控不能隨便漁翁撒網。」患者的活動範圍都是在教堂和第11座等，形容檢測和檢疫範圍要「有的放矢」，若漁翁撒網會失去焦點，令追蹤工作更困難，建議映灣園居民自行到區入的檢測站做檢測。

至於當局今晚將映灣園第11座劃入「受限區域」，歐家榮指，衞生防護中心會通知全幢居民，他們被界定為密切接觸者，須接受檢疫，他們做完檢測後便會被送往檢疫中心。相達生物科技會或居民進行快速抗原測試和核酸測試的雙軌檢測，預計會有1000名市民須要進行檢測。

教堂、商場、FUSION皆納強檢公告

另外，衞生防護中心亦將外傭到過的5處地方列入強制檢測，包括在4月11和18日到過青衣聖多默宗徒堂、4月9至4月29日曾到過東涌富東廣場、在4月11、18和25日到過文東路公園、在4月25日到過東薈城，以及在4月12和16日到過映灣園Fusion的所有人士都須要在第1、7、14、21日，做4次檢測。

衞生署表示，今日確診個案與早前感染變種病毒的菲律賓籍人士（個案編號：11730）同為家庭傭工，當局呼籲僱主提醒家傭避免聚會、分享食物及進行其他社交活動。當局又呼籲僱主留意家傭的身體狀況，若有病徵，應立即求醫。

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