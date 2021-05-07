天水圍醫院提升5G網絡設遙距視像診症　跨界合作即時助解奇難雜症

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-07 00:01

疫情下，遙距醫療服務需求增加。天水圍醫院提升5G網絡，覆蓋內視鏡檢查中心及手術室範圍。主診醫生佩戴5G智能眼鏡後，可以將診治畫面，以實時視像診症形式呈現，邀請專科或資深醫生，無分地域為複雜個案或突發狀況，即時提供意見。 博愛醫院將於今年第四季亦會覆蓋5G網絡，屆時可與天水圍醫院加強跨院合作，至於聯網內的屯門醫院，會按擴建計劃加設。

屯門醫院急症科顧問醫生雷俊達（左）、屯門醫院外科顧問醫生王家輝（右）。（鄭秋玲攝）

屯門醫院外科顧問醫生王家輝分享，一名50多歲男病人，因上腹疼痛進行胃內視鏡檢查，過程中發現懷疑胃部肌質瘤導致出血，病情比預期惡化，隨即透過5G通訊與內科資深醫生視像會議，按實時直播的內視鏡片段，商討病人是否合適做切除手術等，獲取更全面的意見。

屯門醫院急症科顧問醫生雷俊達介紹，目前在天水圍醫院急症室每日照肺片有百多張，現試行「胸肺X光陰影實時辨認」，由電腦辨認不明顯的表徵，可彌補人肉眼的感知落差，達到零遺漏，有關技術會逐步推展至其他部門及醫院。

今個年度內，料會加推腦掃瞄出血提示，及AI鼻胃喉管定位提示。未來將主力研發住院病人轉差實時提示、敗血症實時提示及住院病人防跌計劃。另外，天水圍醫院全院病人檢查數據電子化eVital，該技術將擴展到9間醫院。