醫管局「覆配易」分階段配藥　免病人錯誤用藥　今年增至12間醫院

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-04 08:00

公立醫院不少病人服用多種藥物，並需要定期覆診。醫院管理局為提升用藥安全，推出「覆配易」計劃，服務對象為60歲以上、服用5種或以上藥物的病人。他們會分階段獲配發藥物，並由藥劑師跟進情況，避免病人存放過量藥物及錯誤用藥。 團隊獲醫管局頒發2021年度傑出團隊獎，「覆配易」現於9間公立醫院推行、約3.7萬名病人使用服務，料將於本年度擴至多3間醫院。

「覆配易」團隊：左起醫管局資訊科技及醫療信息部系統經理吳國輝、威爾斯親王醫院藥劑部經理黃嘉華、醫管局總藥劑師辦事處總藥劑師李成章、高級藥劑師顏文珊、屯門醫院部門經理（藥劑）朱麗明、東區尤德夫人那打素醫院高級藥劑師范上妍，及沙田醫院內科及老人科顧問醫生馬漢明。（張嘉敏攝）

「覆配易」覆配藥物服務先導計劃於2018年推行，服務對象為正服用多種藥物、覆診期達16個星期或以上、年齡達60歲或以上的內科門診病人，而他們亦於覆診期之間多次求診或入院。有別於以往一次過分發全部處方日數藥物，參與「覆配易」計劃的病人會分階段配發藥物；而於覆配藥物前，藥劑師會先確認病人情況，包括檢視病人的藥物處方有否更改、病人期間有否曾求診或入院。藥劑師會覆核藥物紀錄，甚至會透過電話或會面跟進，以進行藥物評估。

醫管局於推行「配藥易」的醫院設立取藥的專用櫃檯，病人或代取藥的人士只需於電子服務站掃描藥單上的編碼，職員可透過科技系統辨識配妥的藥物，有助加快流程。

3.7萬名合資格病人使用服務

團隊成員之一、醫管局總藥劑師辦事處總藥劑師李成章指，現時有約3.7萬名合資格病人使用「覆配易」，當中10%為院舍長者。他指，過往病人獲配新藥物後，容易混淆藥物，甚至有食錯藥的情況。現時藥劑師可提早於病人覆診取藥物前，更新他的用藥情況，可以通知病人換藥之餘，亦避免囤積過量藥物。沙田醫院內科及老人科顧問醫生馬漢明指，服務不但為病人福祉，亦加強藥劑師及醫生之間溝通，同時減輕醫生的工作量。他指，他們除會討論病人用藥，甚至共同面診，形容為「文化上翻天覆地改變。」

「覆配易」團隊獲得醫管局2021年度傑出團隊獎。（張嘉敏攝）

醫管局總藥劑師辦事處高級藥劑師顏文珊指，推出前擔心難以改變病人思維，怕他們不肯重覆取藥，加上「覆配易」需要前線醫護人員、電腦科技部門的同事等多個部門合作，坦言計劃的成功「得來不易」。而因應疫情，病人可選擇透過社區藥房、其他服務提供者取藥，她形容計劃具前瞻性。醫管局現時於9間公立醫院推行「覆配易」，包括屯門醫院、威爾斯親王醫院、東區尤德那打素醫院、北區醫院、律敦治醫院、天水圍醫院、博愛醫院及大埔那打素醫院。醫管局將於本年度將計劃擴至多3間公立醫院，分別為聯合醫院、瑪麗醫院及明愛醫院。