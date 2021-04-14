醫管局推七項公私營協作計劃服務1600人次　骨科、乳癌手術恆常化

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-14 19:57

公院覆診時間為人詬病，更於新冠肺炎疫情期間縮減非緊急服務。醫管局為「清人龍」，去年起展開7個新公私營協作計劃，分流病人至私院接受服務。 醫管局聯網服務總監楊諦岡今（14日）稱，由去年至今年3月，新計劃合共服務約1600人次，涉及開支約3,000萬元。其中癌症病人放射治療、骨科手術及乳癌手術協作計劃將持續推行。除此之外，由今年下半年開始，醫管局將進一步增加癌症協作服務量，包括涵蓋所有癌症種類的造影，提供掃描（CT）及磁力共振（MRI）檢查，癌症康復者亦可定期接受服務。

醫管局聯網服務總監楊諦岡稱，醫管局原有8項公私營協作計劃，包括普通科門診、造影、青光眼治療、腸道檢查等等。在新冠肺炎疫情肆虐期間，醫管局增加血液透析服務人次，在去年至今年3月服務約330人次，佔醫管局服務量接近三成。協作計劃亦擴展至合資格癌症病人及大腸鏡，分別服務約7萬及4700人次。

另外，醫管局在疫情期間亦展開了7個新公私營協作計劃，包括初生嬰兒黃疸治療、癌症病人放射治療、剖腹分娩、骨科手術、乳癌手術、膀胱鏡檢查和胃鏡檢查，病人只需繳付公院費用，便可在私家醫院及醫療機構接受服務。由去年至今年3月，計劃合共服務約1600人次，涉及開支約3,000萬元。

楊諦岡表示，今年下半年開始，醫管局將進一步增加癌症協作服務量，包括涵蓋所有癌症種類的造影，提供掃描（CT）及磁力共振（MRI）檢查，癌症康復者亦可定期接受服務。（李恩慈攝）

9名孕婦轉介至私院剖腹分娩

胃鏡檢查的受惠病人最多，達776人次；而剖腹分娩的受惠婦女最少，僅得9人次。楊解釋，婦產服務未因疫情受很大影響，加上不少婦女一直在公院接受產檢，故部份人選擇留在公院產子。他又提到，有病人的手腕骨折，屬於非緊急骨科手術，若在公院需等3至4天，轉到私院等了1天便接受手術。癌症病人放射治療、骨科手術及乳癌手術協作計劃將持續推行，以確保這些服務不受疫情等因素影響。

談到未來發展策略，楊諦岡表示，由今年下半年開始，將進一步增加癌症服務量，包括乳癌手術、造影及放射治療。他指，疫情期間有119人次在私家醫院接受乳癌手術，佔醫管局服務量約8%。而現時協作造影已涵蓋所有癌症種類，提供掃描（CT）及磁力共振（MRI）檢查，未來癌症康復者亦可定期接受服務。

另外，病情穩定的長期病患者可參與「共同醫治合作」計劃，在社區家庭醫生接受全面照顧。現時計劃約有600名醫生，當中一成半有專科資格。約4萬名病人已參加計劃，當中約九成人患有高血壓及糖尿病等，醫管局發現其中5000人同時需要骨科覆診。約九成病人一直在私家醫生覆診，另外約半成病人因病情有變而返回公院。他認為計劃能減少病人的覆診次數和整合藥物。他舉例說，有病人需在3個專科覆診，每年合共9次，參與計劃後可減少至4次。他又稱，醫管局將於下半年起，招募病情穩定的骨科病人參與計劃。

楊：病人憂重返公院要重新排隊

病人意願一直是棘手問題，楊諦岡坦言，起初只有半成至一成病人願意轉到私院，當中有人關注收費問題，亦有人擔心病情惡化但「出咗去轉唔返入醫管局。」至疫情襲港，病人害怕出入公院，約一成病人願意參與計劃。被問到是否滿意現況，楊諦岡指「10%（病人）只係數字」，重要的是他們得到適切治療。他強調，倘病人病情轉嚴重，不需要在公院重新排期；而病人亦有權選擇社區家庭醫生，若相處不快可「換醫生」。

至於協助計劃是否加劇公院醫生流失，楊諦岡回應指，「合作有來有往」，亦有私家醫生回來醫管局幫忙，認為計劃有好的成本效益。