變種病毒｜東涌暫未有其他個案　陳肇始稱考慮新到外傭抵港後打針

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-01 10:45

本港新冠肺炎疫情持續，東涌映灣園悅濤軒第11座一名外傭感染雙重變種病毒。食物及衞生局長陳肇始今日（1日）於商台節目《政經星期六》表示，逾900名住戶暫時的檢測結果為陰性。 早前當局指，外傭續約前須接種疫苗，至於新到外傭能否在抵港後打針，陳肇始表示，正在研究，但持開放的態度。「如果外面打唔到，係咪嚟香港打呢？我個人睇法比較開放，整體細節未落實去傾。」

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陳肇始表示，當發現東涌映灣園確診外傭後，已非常嚴謹，立即到東涌找出其緊密接觸者，並要逾900名住戶接受強制檢測及檢疫，暫時檢測結果全為陰性。她指，現時勞工處向外傭團體發放資訊，領事亦向發出外通告，通知他們接受強制檢測。

不過早前勞工及福利局局長羅致光表示，外傭申請續約前，須接種新冠疫苗，然而新到外傭可否抵港後接種？陳肇始則表示， 相信當局會與僱主及團體聯繫，指聽到這方面的困難，稱正在研究中。「如果外面打唔到，係咪嚟香港打呢？我個人睇法比較開放，整體細節未落實去傾。」

陳肇始又強調，政府是有深思熟慮，絕無標籤任何群組，而確診者「有老有嫩」來自不同崗位，冀市民理解任何防疫措施，都是為減低風險，提高對外傭及相關家庭的保護。她續稱，勞工處會釐清僱主責任，嘗試令僱主對外傭打針措施更清晰。

陳肇始（余俊亮攝）

陳肇始亦建議僱主，與外傭商量安排，「真係要避免聚集，可能大家食嘢除口罩，分享食物，暫時要避免。」她亦強調，外傭需要留意個人身體狀況，因確診雙重變種病毒的外傭，亦因身體不適做檢測而發現染疫。她重申，即使只有輕微病徵，亦需要做檢測。