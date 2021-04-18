新冠疫苗｜陳肇始指早前復活節聚會增　料未來數日仍有個案浮現

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-18 12:03

新冠肺炎疫情在本港出現反彈，有無源頭變種病毒感染者在社區出現。食物及衛生局局長陳肇始今日（18日）出席商台節目《政好星期天》時表示，因為早前復活節市民聚會增多，政府又放寬措施，加上這幾日檢測的市民增多，料未來幾日個案仍會有個案浮現。 她又指，現時每日大約派3、4萬樽仔，但只有一半收回，呼籲市民可以轉去流動監測站，結果更加快。她指恆常檢測是重要一環，但始終無法起保護作用，因而呼籲市民盡早接種疫苗。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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陳肇始表示，政府早前放寬了社交距離措施，加上復活節市民聚會增多，這幾日又多市民參與檢測，料未來幾日仍會有個案浮現。

坊間指檢測樽不夠 「每日大約派出3萬、4萬隻樽仔，最終只收回一半」

她指出，檢測仍然是重要一環。不過坊間仍有聲音指樽仔不夠用，她表示每日大約派出3萬、4萬隻樽仔，但最終只收回一半。她表示，市民或者可以選擇去流動採樣站測試，速度更快。但認為檢測並無法提供保護作用，因而呼籲市民盡早接種疫苗。

食物及衞生劇局長陳肇始。（資料圖片）

她表示，目前有大約105萬人已經接種疫苗，佔整體人數的10%，如果希望有保護屏障，需要再加把力。除了復必泰疫苗有保存時限外，政府從最開始已經計劃社區疫苗接種中心將運營6至8個月，加上早前又增多3間中心接種復必泰疫苗，故而劃定9月為死線，不過市民之後仍然可以在私家醫生處打科興疫苗。

至於近期屯門出現多宗個案，陳肇始則表示不排除當區有隱形傳播鏈，呼籲當區居民及曾到訪居民除了參與檢測外，盡快接種疫苗。

一名63歲男子接種兩劑科興新冠疫苗後7天，確診感染新型肺炎。陳肇始說，接種兩劑疫苗後7天，未能產生足夠抗體，一般需時14天。她強調，打針後仍需注意個人衞生，做好防疫。