陳肇始：正與廣東省政府洽疫苗紀錄互通　冀逐步恢復三地通關

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-21 14:54

食物及衞生局局長陳肇始表示，港府與廣東省政府已就疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式展開技術討論，促進有關數碼紀錄及技術平台的互聯互通。政府一直與內地當局及澳門特區政府商討，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。 她透露，逾13萬人次的香港居民經「回港易」計劃返港。政府正籌備在4月底把「回港易」計劃擴展至其他省市，並於5月中推出「來港易」 計劃，讓非本港居民獲豁免檢疫來港。

食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆立法會議員周浩鼎的質詢。她稱，新冠疫苗接種計劃開展以來，市民接種疫苗後可獲紙本針卡，並通過「智方便」流動應用程式下載電子針卡。紙本和電子針卡均有一個可作驗證的二維碼，相關技術亦可支援透過掃描二維碼驗證及收集疫苗接種紀錄。為配合逐步有序恢復兩地居民跨境往來，港府與廣東省政府已就疫苗接種紀錄及技術平台的對接方式展開技術討論，促進有關數碼紀錄及技術平台的互聯互通。

陳肇始又稱，政府一直與內地當局及澳門特區政府，就三地居民跨境往來的安排保持緊密溝通和聯繫，並積極研究在三地疫情受控，並且不增加各自公共衞生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。

為便利在廣東及澳門的香港居民返港，政府自去年11月 23日起實施「回港易」計劃。陳肇始表示，截至今年4月18日，逾13萬人次的香港居民在符合計劃的指明條件下獲豁免檢 疫回港。政府正籌備在4月底把「回港易」計劃擴展至由內地其他地方返港的香港居民；同時計劃在5月中推出「來港易」 計劃，讓身處廣東和澳門而符合計劃指明條件的非香港居民，透過計劃獲豁免檢疫入境香港。

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