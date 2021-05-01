疫苗氣泡｜陳肇始稱明白食肆需時理順　嚴肅調查華大基因檢測問題

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-01 11:17

本港新冠肺炎疫情持續，「疫苗氣泡」計劃於周四生效，新增放寬堂食限制的C類或D類的運作模式，放寬部份營業限制，但條件是員工打針、食客使用「安心出行」。 食物及衛生局長陳肇始今早於商台節目《政經星期六》表示，正研究接種疫苗後能否減免檢疫期，但時間長度仍在探討。她亦指，明白「疫苗氣泡」落實初期需要理順不少細節，稱會相對有彈性地處理。「畀啲時間大家理順情況，未理解情況照舊絕對係可以。」

▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼

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陳肇始指，明白廣大市民期待恢復通關，因此一直與內地部門探討，而現時已有跨境司機為例子，在接種兩劑疫苗後，由每日檢測改為3日檢測一次。不過她強調，恢復通關的大前提是疫情穩定，雖然第四波疫情已大致上受控，但變種病毒株仍值得關注。

陳亦指，正研究接種疫苗後，能否減免檢疫期，但時間長度仍在探討，「就算外地嚟都探討緊，因為打咗同冇打應該有分別，專家都支持應該要減一啲。」

陳肇始表示，明白落實初期需要理順不少細節，稱會相對有彈性地處理。（資料圖片／余俊亮攝）

不過坊間有聲音指，食肆不理解最新的運作模式，食環署前線工作人員亦感到執法時易有混亂。陳肇始則表示，A類及B類為過去的措施，並不難理解，但明白落實初期需要理順不少細節，稱會相對有彈性地處理。「相信同事會非常之負責任，大家都好緊張，畀啲時間大家理順情況，未理解情況照舊絕對係可以。」

至於針卡方面，陳肇始坦言仍有技術問題有待處理，例如當局會承認市民在外地接種的疫苗，又稱已準備名單，當中包括港府、國家藥品監督管理局、世界衛生組織，以至不同地方批准的疫苗，「但技術處理到之前，手上嘅證明都冇問題。」

▼4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜▼

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嚴肅調查華大基因檢測問題

檢測承辦商華大基因，早前曾驗出多宗「假陽性」個案，食衞局事後表明，會暫停委派華大基因在新的流動採樣站服務。不過昨日（4月30日）東涌北公園的檢測站，仍被發現由華大基因負責。陳肇始出席港台節目《星期六問責》時指出，華大基因是最後一日負責流動採樣站檢測服務，會由另一承辦商接替，當局會繼續監察不同承辦商檢測流程及質素，亦會嚴厲跟進檢測問題。

陳肇始續說，上星期已要求華大交報告，但至今未看過相關報告，強調當局一定要嚴肅調查，但不代表華大永遠不能再協助檢測。