勞動節｜政黨、工會團體政總請願　要求支援失業及開工不足人士

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-01 13:49

今日5月1日是國際勞動節，過往每年都會有大型遊行，惟去年及今年都因疫情下，警方以限聚令為由拒批遊行集會。今早多個政黨及團體改到金鐘政府總部請願，社民連聯同工黨今繼續4人示威，婦女勞工協會與其他團體亦4人同行，先後出發由金鐘站遊行往政總，要求政府設立失業援助，及支援開工不足人士。

婦女勞工協會總幹事胡美蓮說，在疫情下，要表達勞工議題更艱難，更突顯政府未有足夠措施保障勞工，今年最低工資水平被凍結；打工仔開工不足，導致無法申領「在職家庭津貼」；而僱員被解僱後，遣散費和長期服務金仍被強積金對沖蠶食。協會要求，港府應正視問題，給予打工仔女合理保障。

至於社民連和工黨，在去年五一遊行時，即使保持距離，分兩組各4人遊行，最終工黨李卓人、社民連黃浩銘及梁國雄等8人，被票控違反限聚令，最終罪成。社民連及工黨去年的遊行「隊伍」，亦安排在婦女勞工協會出發後15分鐘，再起步。

社民連黃浩銘（右二）指，不會放棄爭取權益。（鍾妍攝）

黃浩銘指，今年李卓人和梁國雄都因「35+初選案」被囚，但仍會堅持爭取勞工權益，稱長毛寄語他們要唱起國際歌。黃又指，標準工時已談論多年，「講到牙血都出埋」，但至今仍毫無進展，斥標準工時委員會為「忠誠廢物」。民間亦早已要求政府設立失業援助金，現時立法會只剩建制派，沒有理由不做，卻未見任何進展。

工黨副主席麥德正在請願期間舉起中指，寓意政權打壓多人被捕，市民要在心中「揸緊宗旨」。他又斥，勞福局長羅致光昨日指，外傭續約必須打疫苗，否則可選到其他地方工作的說法涼薄，政策亦不貼地。

十數名警察戒備，旗袋裝有警告違國安法的紫旗。（鍾妍攝）

受限聚令維持最多4人安排，政黨及勞工團體分兩批，每批4人請願。現場所見，警方出動10數人戒備，有警員亦背上旗袋，裝有警告違反國安法的紫旗、警告違反非法集結的藍旗等。惟請願活動和平暢順，警員未有出示任警告旗幟。

警方及政府代表接收請願信時，亦嚴格執行限聚令，前一批團體於政總東翼外未離開，都不容許其他請願人士到示威區；政府代表接信時，亦要求其中一名請願人士先走開，令接信時維持4人同站。