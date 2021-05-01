五一勞動節｜工聯會提「五大訴求」　再促政府發放緊急失業津貼

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-05-01 11:11

今日（5月1日）是國際勞動節，工聯會召開記者會，批評政府對打工仔支援措施不足，提出「五大訴求」，包括建議發放緊急失業津貼，落實取消強積金對沖及取消政府外判等。 工聯會理事長黃國表示，政府過去一直「重資本、輕勞工」，希望當局能在遏止政治亂象後，聚焦就業及房屋等民生議題。

今日（5月1日）是國際勞動節，工聯會召開記者會，批評政府對打工仔支援措施不足，提出「五大訴求」，包括建議發放緊急失業津貼，落實取消強積金對沖及取消政府外判等。（潘希橋攝）

工聯會會長吳秋北表示，新冠肺炎疫情持續，失業浪潮未見退散，打工仔即使配合了政府防疫措施，滿足老闆要求，卻換不到共渡時艱的結果。他批評當局在疫情間屢次資助疫市賺錢的大企業；但卻對設立失業援助金制服無動於衷。吳秋北促請政府正視打工仔處境，強調民生事務是政府「高度自治」範圍內的施政，質疑是否尚要指望「中央打救」。

任職飲食業的梁先生表示，政府的限聚令經常要放無薪假，不少酒樓結業；而本身任職導遊的candy則表示最近兩年工作量大幅下降，二人均希望政府能考慮發放緊急失業津貼，並且提高早前政府「特別·愛增值」計劃每月5800元的津貼上限。

促政府設抗疫臨時職位、取消強積金對沖

工聯會亦趁國際勞動節的時機提出五大訴求，包括即時發放緊急失業/停工現金津貼、增設多元職業培訓及提高津貼至9000元、設置抗疫有關臨時職位、落實取消強積金對沖機制以及取消政府外判體制。

黃國認為，政府應爭取和其他地區達成建立溝通互認機制，讓已接種疫苗的人士可以出行。他又認為政府措施要更細緻，例如若有工友身體不適合接種疫苗，僱主不應該因此解僱對方，認為政府有責任保障工友的權益。

工聯會鑑於疫情風險今年未有舉辦遊行，立法會議員麥美娟指此舉是負責任做法，對於部分公會在這段時期舉辦集體活動，加速疫情擴散的風險，感到遺憾。