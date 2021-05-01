檢測中心｜中環逾千人排隊　外傭批採樣站不足：37萬人得幾個站

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-01 17:21

本港有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府昨日（4月30日）公布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種，須於5月9日或之前強制檢測。今日（1日）於中環的兩個檢測站，均大排長龍；而為外傭而設的遮打道行人專用區採樣站，估計逾千人排隊，有外傭等候近4小時才能完成檢測。 有外傭認為，政府要求強制檢測做法不公；亦有外傭表示，雖然樂意檢測，但批評要高達37萬人短時間內完成檢測，政府卻沒有足夠採樣站，令外傭須於假日期間，花極長時間排隊等候。對於政府同時要求外傭續約前，須完成疫苗接種，有外傭批評，打針由自願性質變強制，做法不合理。

+ 3 + 3 + 3

為應付外傭強制檢測，政府今、明（1及2日）兩日，在外籍家庭傭工經常聚集的中環遮打道行人專用區、荔枝角公園等設立流動採樣站，專為37萬名外傭提供免費病毒檢測服務。中環遮打道行人專用區僅得3個採樣位置，今早10時許已有逾千名外傭排隊，人龍更由終審法院對出，經港鐵站一直伸延至干諾道中，至中午12時仍未消散。排頭位的外傭指，早上7時許已抵達等候。

另外，鄰近的愛丁堡廣場採樣站同樣人流不絕，排隊長龍由大會堂對出，一直排到龍和道，估計人數同樣達1000人。

外傭抗議強檢做法不公平

外傭Annabelle與朋友於遮打道行人專用區舉起橫額抗議。她批評，政府做法不公平，不同行業、國籍人士亦有確診個案，但僅要求所有外傭做檢測，認為政府歧視外傭。她認為，政府安排亦不足，致排隊人龍極長：「如果排隊嘅人入面有人有病，全部人都有事啦」。

Annabelle直言，如政府要求37萬名外傭進行檢測，就應設更多採樣站：「如果要我哋做test（檢測），就應該好好安排」。對於續約前須完成接種疫苗，她認為，接種新冠疫苗是沒有問題，「我自己都打咗針」，但強調政府不應將自願性質的計劃變成強制，批評做法不合理。

檢測站數量少惹不滿

另一排隊等候檢測的Enminia認為，強檢安排太浪費時間及造成不便。她指，原本今日是假期，但因要排隊強制檢測，浪費了假日休息時間。她表示，今早8時已抵達遮打道行人專用區檢測站排隊，惟等待逾3小時仍未能採樣，坦言站得又累又餓。她認為當局要求外傭檢測沒有問題，因檢測後可較安心；但批評政府未設立足夠採樣站。而對於續約時須完成接種兩針新冠疫苗，Enminia指，其僱主因擔心疫苗有副作用，故提醒她不要接種。

另一外傭Adora認為，雖然強制檢測帶來不便，但亦是為其健康和安全著想，故樂意排隊採樣。然而她亦批評因太多人排隊，完全沒有保持足夠社交距離，政府應加設更多採樣站。