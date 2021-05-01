檢測中心｜外傭強檢添負荷　東涌檢測站千人排隊　頭位5時半到場

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-01 12:37

東涌映灣園悅濤軒11座有菲傭確診感染變種新冠肺炎病毒，她曾到訪的多個地點被納入強檢名單，當中包括多個東涌區內居民常到地點。當局昨日亦宣布，在港工作的37萬外傭，必須於5月9日或之前要進行強制檢測。結果加重區內檢測站負荷。 今日（5月1日）為勞動節假期，大批東涌居民及要強檢的外傭，均趁假日一早前往區內多個檢測站及流動檢測車輪候檢測。其中設於東涌港鐵站外的流動檢測站，早上10時開放前，估計已有超過一千人排隊，現場所見，至少逾3成為外傭。排頭位的謝小姐於早上5時半到場，她直言，因昨日見檢測站逼爆，擔心難排隊，幾乎整晚失眠，想提早到場接受檢測後回家睡覺。 另外，有居民對於強檢要排長龍顯得鼓噪，指已經到過區内多個檢測站，全部大排長龍，「廁所都唔敢去！」質疑政府同時要求外傭強制檢測，卻未能大幅增加檢測站，「冇資源就唔好搞！」

東涌映灣園悅濤軒11座一名外傭確診變種新冠肺炎病毒，東涌多個地點被納入強制檢測，5月1日大批東涌居民及外傭在東涌站檢測車前大排長龍，等待檢測。(讀者提供)

變種病毒殺入東涌社區後，昨日區內多個檢測站，本已大排長龍。勞工及福利局局長羅致光昨日更宣布，在港工作的外傭，必須於5月9日或之前要進行強制檢測，令本已逼爆的東涌檢測站壓力增加，輪候情況進一步惡化。今日為勞動節假期，不少東涌區居民及外傭，一大早到各個區內檢測站輪候檢測。

▼4月30日公布強制檢測名單▼

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至5月1日）▼

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其中設於東涌站外的流動檢測站，只有約6個至7個檢測位置，今日如常於早上10點運作，但早上9時半前，估計現場已有約1千人「大打蛇餅」在現場排隊等候，當中不少是今日休息的外傭。

東涌站外的流動檢測車，只有約6個至7個檢測位，今日如常於早上10點運作，但早上9時半前，現場已有約1千人排隊等候，當中不少是今日休息的外傭。(梁煥敏攝)

排頭位的鄭小姐居於富東邨，雖然檢測站10時開放，但她早於今早5時半，已經與家人到場等候檢測。她坦言，對於檢測安排非常擔心，昨晚12時半才休息，但整晚失眠只好及早到場等候，「成晚都瞓唔到，尋晚11點幾經過，仲係大排長龍，諗住檢測完返去瞓，但係一直都未開始。」她說自己不太疲累，但由於曾與感染變種病毒外傭共處同一商場，有點擔心，加上希望盡早得知檢測結果，令身邊人安心，等待4小時做檢測是絕對值得，「噚日好多同事走嚟同我講，問我有冇事，個個都好似好擔心，我都要快啲做檢測求安心。」

林先生︰噚日宣佈全部外傭姐姐要檢測 唔早啲嚟唔得

林先生於早上6時許到檢測站等候，他說，當時現場已經有超過30人等待，他與太太輪流坐着特別帶來的椅子邊坐邊等，「的確係早過平時飲茶，但係唔做檢測又入唔到去，安心出行唔到，企3、4個鐘冇問題。」

林先生居於富東邨，由於他曾經到過區內商場，為求安心故接受檢測，但不擔心自己會成為確診者，「我唔想香港好似印度咁，政府既然設置檢測，我點都要負下責任，等吓都冇問題。」但他認為，若當局能夠增加檢測站會更好，「噚日宣佈全部外傭姐姐要檢測，今日就死梗啦，我唔早啲嚟唔得。」

有不少東涌居民，到場後才發現人流仍然眾多，輪候隊伍中不乏殘疾人士及長者，有居民顯得鼓噪。患有眼疾的陳先生對於當局安排有點不滿，他說，政府可設不同隊伍照顧有需要人士，「我唔係話一定要幫手，但係如果冇都要同我講聲，現場冇人講點做好，呢度幾千人排隊，而家唔係派錢派糖係做檢測，人人都擔心，林鄭（月娥）你做唔到就同我講。」

另外，有居民表示，曾到過區內不同檢測站，全部一大早已大排長龍，認為當局既然要求區內居民、全港外傭同一時間接受檢測，但考慮相關安排時未夠全面，「你未安排到檢測站，就唔好叫晒所有人嚟，我即刻出市區（檢測）都係要排隊，你叫我去邊？我排排吓隊，去廁所都搞唔掂，你冇資源就唔好搞！」

▼4.30 東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

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▼4.30 東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼