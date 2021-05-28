港大學生會補選投票率16%　參選內閣「薪燧」會長等4人全當選

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-28 21:02

港大學生會補選投票期今日（28日）下午5時結束，四人內閣組成的「薪燧」，在2,773張有效票中，取得約九成贊成票，成功當選，當中會長得票2,441票，贊成比率為88%，財務秘書、大學事務秘書及行政秘書候選，也獲得相若贊成比率。

港大學生會補選周一起，一連五日於網上舉行，今日下午五時結束。（資料圖片）

港大學生會補選周一起，一連五日於網上舉行投票，今日下午5時結束。根據香港大學學生會憲章，候選人若要成功當選，贊成票須多於反對票​，取得不少於10%基本會員的贊成票​，贊成及反對票多於棄權票​。

據港大《學苑》報道，今年有基本會員16,969名，當中有2,773人參與投票，投票率為16.34%。候選學生會中央幹事會內閣與三名普選評議員悉數當選，而全部院務委員會本科生代表亦成功當選。若學生會評議會48小時內未接獲任何投訴，上述選舉結果將正式生效。​

候選會長郭永皓獲2,441票贊成，當功當選；財務秘書麥晉棋、大學事務秘書黃靖軒及行政秘書林隆輝，分別獲2,429、2,492及2,486票當選。

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內閣政綱稱會採取「更低調的方法及身位做事」

根據「薪燧」的政綱，內閣稱上任後會積極回應社會事件，推廣本土文化及歷史，鞏固身份。港大學生會候任會長郭永皓曾指，由於目前社會局勢敏感，不適合在公開場合討論政治議題，故在外務議題上，採取「更低調的方法及身位做事」，亦認為未來學生會應先著重於內務，然後再推廣外務。

港大校方早前與學生會「割席」，宣布將停止為學生會代收會費、財政服務支援及接管學生會會址及設施。內閣稱，將爭取就與學生會關係問題與校方展開對話，希望修補雙方合作關係。