港大學生會斥校方「割席」破壞互信　接管設施等做法影響學生利益

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-01 17:13

香港大學昨日公開與學生會劃清界線，不再代收會費、提供財務管理服務及接管學生會會址及設施。事隔一日後，港大學生會下午發聯署聲明，批評校方「割席分坐」的做法破壞雙方互信，亦對學生會及其屬會的運作和學生利益影響深遠，對此深感遺憾。學生會期望港大校方三思決定，形容「合則兩利，鬥則俱傷」。截至下午兩時，已有近70個學生會屬會加入聲援。

延伸閱讀：港大宣布將停止代收學生會會費及財政支援 並接管所屬場地及設施港大每年代學生會收約140萬會費 前幹事：停收對財政有災難影響

+ 3 + 3 + 3

港大學生會下午發聯署聲明，指學生會雖然不附屬於大學校方，但多年來雙方一直保持密切及平等的合作關係，共同為港大作出貢獻。學生會與校方即使在某些議題，觀點未必一致，但在學生福利及大學管治上，雙方亦能由衷合作，貫徹師生共治的原則，共承港大百年基業。

學生會冀與校方共渡時艱 非割席分坐

學生會聲明續指，校方猝然單方面與學生會劃清界線，毀棄雙方多年建立的合作關係，不再代學生會收取會費，更將收回學生會會址及其設施的管理權。學生會批評，校方的一紙聲明，「葬送師生先輩數十載耕耘以及雙方之間的互信」，此舉對學生會及其屬會的運作，和同學的利益影響深遠，對此深感遺憾。

學生會表示，作為唯一代表及服務所有香港大學本科生的組織，希望校方三思有關決定，並維持與該會的一貫合作關係，形容「合則兩利，鬥則俱傷」，「在香港面對危難時，學生會希望校方能夠和學生合作溝通，共渡時艱，而非與學生割席分坐。此舉絕非任何文明的教育工作者之所為。」學生會表示，將竭力維持一切運作，堅決捍衛學生利益。

港大學生會今日發聲明，回應校方代停收會費等決定。（資料圖片)

港大校友關注組批校方政治打壓 迫使學生會噤聲

另外，港大校友關注組發起聯署聲明，強烈譴責港大政治打壓學生會，批評校方以行政手段為名，打壓學生組織為實，實際是政治任務，以削弱學生會的代表性和影響力，擠壓學生會的財務資源，令學生會在推動服務同學、校政與社會參與，舉步維艱，最終迫使學生會噤聲。

關注組續指，校方嚴重踐踏大專學生組織自主運作的舉措，與政府全面打壓公民社會與泛民政團同出一轍，對此感到極度憤慨與不滿，要求港大立即撤回打壓港大學生會的行徑，保障港大學生的言論自由。

港大學生會前會長孫曉嵐亦在社交平台撰文，批評校方對學生會的指控嚴厲且毫無基礎，是對百年歷史的港大學生會極大的侮辱。（資料圖片）

前會長孫曉嵐：打壓學生 妨礙年青一代參與推動大學及社會進步

港大學生會前會長孫曉嵐亦在社交平台撰文，批評校方對學生會的指控嚴厲且毫無基礎，是對百年歷史的港大學生會極大的侮辱。孫曉嵐表示，校方自行對學生會作出「風險」評估，但整個過程沒有諮詢學生或學生會，亦一直無清晰交代，根據甚麼基礎斷言學生會「違法」，有甚麼「所作所為」會給大學帶來違法風險，單方面宣布嚴重影響學生會為同學提供服務的懲罰性質措施，「有失大學應有的水平和氣度，有負公眾期望。」



孫曉嵐表示，促請校方撤回有關決定，並與學生展開有效的溝通討論。她指，「打壓學生會只會妨礙年青一代參與推動大學及社會進步，無助學生及大學發展。」