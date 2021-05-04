港大學生會候選會長：會釋善意守護會址　避辦有違法風險活動

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-04 21:08

反修例風波後，多間大學學生會「斷莊」，香港大學早前一人內閣多次落敗後，近日再有學生參選，新候選內閣名為「薪燧」，有4名成員。補選諮詢大會今日（4日）起一連兩日舉行，「薪燧」會長郭永皓回應提問時稱，港大學生會有關心社會職責，倘當選後會繼續代表港大學生就重大社會議題發聲、尋求與大專學界合作交流，但強調須在法律風險及言論自由中取平衡，盡量低調處理外務，不會主動舉辦有違法風險的活動。 香港大學日前公開與學生會劃清界線，不再代收會費及提供財務管理服務，並會接管學生會會址及設施。郭永皓指，會釋出善意，想盡一切方法與校方溝通，盡力守護學生會大樓。

港大學生會評議會學生會補選選委會，5月4日及5日舉行學生會補選諮詢大會。（資料圖片）

港大經濟及金融學士四年級生麥嘉晉，早前以一人內閣參選學生會，今年2月獲得逾七成半反對票，第三度落選，學生會職務當時由現任學生會幹事署任。

港大學生會評議會學生會補選選委會，今日（4日）起一連兩日舉行學生會補選諮詢大會，候選學生會內閣「薪燧」4名候選幹事及數名候選普選評議員出席，接受同學提問及意見。因疫情未息，諮詢大會同步於網上直播進行。投票將於本月24至28日舉行。

香港大學校方日前發公開聲明，宣布決定停止為學生會代收會費、財政支援及收回學生會會址及設施管理權。（資料圖片)

指港大應以香港為本

候選內閣「薪燧」候選會長郭永皓回應提問時稱，內閣著重本土主義，以香港為本位，期望香港發展有別於其他國家的歷史觀、身份認同及政治體制。他認為，港大應為香港而立，不論是學校政策或投放資源都應以香港為本位，國際上不應過份側重於中國，而學生的社會角色包括推廣社會文化及鞏固港人身份認同。

港大宣布將停止代收學生會會費及財政支援 並接管所屬場地及設施

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香港大學日前公開與學生會劃清界線，不再代收會費及提供財務管理服務，並會接管學生會會址及設施。郭永皓認為，學生會與校方應屬平起平坐關係，包含前人追求的價值及承載的歷史，考慮到校方有權收回整幢學生會大樓，倘內閣當選，將想盡一切方法與校方溝通，將校方動向帶給同學，並以學生會及學生利益為依歸，盡力守護學生會大樓。

「薪燧」早前發表政綱，稱籌辦外務活動空間與從前不可同日而語，故需調整方向，更注重內務工作。被問及日後欲舉辦活動時若遭校方反對，會如何應對？郭永皓稱，日後學生會將諮詢法律意見及審視風險，重申不會主動舉辦有違法風險的活動，並會在法律風險及言論自由中取平衡，如有展覽等活動被校方審查及施壓，學生會展出時會將被審查字句塗黑，令同學得悉有關情況。

惟他強調，日後若出現「立法會改制」、「學生會被學校割席」等類似重大社會議題時，仍會代表港大學生出聲明，但用字會精簡、篇幅短。另會繼續傳統，有需要時與大專學界合作交流、發聯合聲明。