港大每年代學生會收約140萬會費　前幹事：停收對財政有災難影響

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-30 17:48

本月中官媒《人民日報》公開批評，港大學生會是「毒瘤」非管不可，事隔不足兩周，港大隨即「跪低」，停止代收學生會費、不再提供財政管理服務及接管學生會會址及設施。 有港大學生會前幹事不具名向《香港01》表示，大學每年代收約140萬學生會會費，是學生會重要收入來源之一，校方「一刀切」暫停代收會費，料將對「入不敷支」的學生會財政帶來「災難性」影響，欲將學生會「連根拔起」。

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港大學生會失去大樓管理權，日後將無場地舉辦活動，例如放映會、論壇等。（李澤彤攝）

有港大學生會前幹事向《香港01》表示，現時港大學生會有約1.6萬名學生會員，大學每年於學期初收取學費時，會順道為學生會代收每人140元會費，兩筆款項分開繳費，平均一年有八成人交會費，一年收入約140萬元。他指，這筆龐大會費交由港大財務及企業管理處管理，由大學司庫梁高美懿監督，學生會若要動用會費，需要向校方申請，經過數個程序手續，每年餘額會撥入學生會財政儲備。

校方不再代收會費 學生會技術上難以收取

他坦言，大學財政處有逾萬人的學生名冊，並設有內聯系統，紀錄各人提交會費情況，方便跟進，校方不再代收會費，學生會在技術上難以收取，因沒有名冊跟進徵收會費進度，也難以通知所有會員交會費。他直言新措施對學生會財政影響是災難性，在近年財政入不敷支下，欲將學生會「連根拔起」。

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學生會或不能經營餐廳、文具店幫補收入

另外，港大決定接管學生會大樓及設施，該位前幹事表示，三層大樓內設有三間餐廳、一間文具店、一間社企、一間電腦店及多個自動售賣機，由學生會管理及分租經營，以幫補收入，隨著大學停止學生會管理大樓，這類店舖或要停止經營，也會切斷學生會的收入來源。

港大學生目前在校園管理約30至40個宣傳版、民主牆和學生會大樓。大樓內設有文娛設施，包括跳舞室、鋼琴室、活動場地等，供學生登記使用，日後若一輪停止使用，將影響學生自主，例如舉辦電影放映會、時政論壇等。