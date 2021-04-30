港大宣布將停止代收學生會會費及財政支援　並接管所屬場地及設施

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-30 13:49

港區國安法實施後，教育局局長楊潤雄早曾透露，與各大學談及有關學生會性質，以及大學借出場地時應附設更嚴謹的條文。港大教務長曾詠詩向校內學生發出電郵表示，大學決定停止為學生會代收會費、財政支援及收回學生會會址及設施。

港大教務長曾詠詩向校內學生發出電郵表示，大學決定停止為學生會代收會費、財政支援及收回學生會會址及設施。（資料圖片)

曾詠詩在電郵表示，港大學生會根據《社團條例》獨立註冊，為糾正長久而來大學與學生會在法律責任的矛盾，以確保妥當的風險管理，大學已檢視現有與學生會的服務及安排。

她指，大學決定停止為學生會代收會費、財務管理服務及收會學生會會址及設施。她續指，這此措施不會影響大學對校園設施及課外活動的支援，以及為學生提供正面的學習環境。

港大：學生會行為為大學帶來違法風險

港大早上主動發出聲明表示，作爲一個獨立於香港大學的註冊社會團體，港大學生會近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立的互信，令大學的整體利益和聲譽蒙損。大學對其偏激的言行予以强烈譴責。

港大續指，《基本法》作為香港法治的基石，在保障了大學學術自由、個人言論表達自由和結社自由的同時，也有保護國家安全的條文，大學不是法外之地，亦有責任維護全體教職員和學生的福祉，不能容忍作為獨立社團的學生會一方面利用學校提供的服務和場所，另一方面則漠視校方的勸喻和整體港大社群利益，其所作所為給大學帶來違法風險，故作出相關決定，並會因應情況在有需要時採取進一步措施。