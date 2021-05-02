衞生署明禁土耳其航班來港14日　上周已符熔斷機制惟延遲6日執行

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-02 17:31

繼菲律賓、印度及巴基斯坦被禁飛來港後，港府今日（2日）表示，土耳其伊斯坦布爾上周二飛抵香港的航班（TK083）已有3名乘客確診，符合熔斷機制條件，但當局延至明天才禁止當地客機來港14日即延遲6日。另外本港今日無源頭不明個案，是連續第二日無源頭不明個案，今日錄得的兩宗確診都是印尼外傭，初步確診少過5宗。

衞生防護中心今日發新聞稿，表示土耳其航空營運4月27日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083），有3名乘客抵港檢測後確診，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止土耳其航空營運的客機在5月3日至16日期間從伊斯坦布爾着陸香港，即距離3人確診後，署方延遲6日才執行「禁飛令」。

熔斷機制要求，同一班抵港的民航客機有3名或以上乘客經抵港檢測確診，或相同航空公司7天內從同一地點抵港的兩班民航客機，各有2名或以上乘客經抵港檢測確診，衞生署便會引用機制禁止有關航空公司，禁止當地抵港的民航客機着陸香港14天。

另外，本港今日錄得兩宗確診，都是印尼來港的女傭，分別是39歲（編號：11784）及44歲（編號：11785）病人，兩人的基因排序仍然待定，未知是否帶有變種病毒，他們都是抵港後第7日樣本確診，兩人都無接種新冠疫苗。

#11784患者住西營盤華大盛品酒店，4月23日坐CX2780航班抵港；#11785病人住新蒲崗香港九龍貝爾特酒店，4月24日坐CX798航班抵港。至於早前東涌映灣園第11座有帶變種病毒菲傭入住，當局封區檢測並要求住戶隔離，衞生防護中心表示，該廈居民未有初步確診，外傭的僱主夫婦、僱主親人、外傭聖詠團朋友等都未有人染疫。今日初步確診少過5宗。

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另外，食衞局日前回覆，表示經收緊的「熔斷機制」下，除了N501Y變種病毒株外，其他病毒變種，按實際情況而定，如有機會為香港公共衞生帶來相若風險，亦會包括在考慮之列，但當局未能提供名單，會交由防護中心及專家考慮。

有關變種病毒抵港者的熔斷機制，從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司：

1. 7天內共有5名或以上乘客經抵港時的檢測確診，並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種；或

2. 7天內共有10名或以上乘客經任何檢測（包括檢疫期間的檢測）而確診，並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種

政府將引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天，同時亦會將相關地區列為第599H章下的極高風險地區，禁止曾逗留於該地區超過2小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。