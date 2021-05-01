70歲居愛暉樓3座退休婦　4月初跌倒入院後確診　今於屯門醫院離世

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情持續，醫管局今日（1日）公布一名70歲女患者，下午於屯門醫院離世。該名病人居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，屬無源頭感染個案。

一名居於愛暉樓第3座的70歲女子，4月初確診，於今日離世。（資料圖片／余俊亮攝）

醫管局指，一名70歲女確診者（個案編號：11547），於4月6日因跌倒入住屯門醫院，於既定入院篩查程序中確診，病人在隔離病房接受治療，惟其病情持續惡化，延至今日下午1時48分離世。連同這名病人，至今共有203名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

該名病人居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，屬無源頭感染個案，她是一名退休人士。衞生署衞生防護中心當時指，該名患者視力欠佳，平日主要留在家中。由於會有朋友到其家中煮飯及打掃，而家人每周亦會探望一次，料患者因此染疫。

截至今日上午九時，過去24小時共有15名確診病人出院。連同一名早前已於4月28日出院的病人（個案編號：11772），至今共有11,432名確診或疑似病人康復出院。醫管局指，公立醫院已啟用637間負壓病房，合共1,184張負壓病床，現時共有102名確診病人分別於16間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中三人情況危殆，一人情況嚴重，其餘98人情況穩定。

▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

最新｜愛暉樓無源頭70歲女病人屯門醫院離世　累計210人死亡
強制檢測｜愛暉樓第2座再上榜　聖三一中心幼稚園爆上呼吸道感染
強制檢測｜屯門友愛邨愛暉樓第三度強檢　居民：無選擇、當買安心
將軍澳新寶城屯門新圍苑有居民初確診須強制檢測　愛暉樓第3檢
友愛邨愛暉樓再有住戶須撤離　居民不滿：打咗疫苗仲要撤走
強制檢測｜屯門愛暉樓2座及愛勇樓須強檢　DSE生：補課中途被趕走
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。