70歲居愛暉樓3座退休婦　4月初跌倒入院後確診　今於屯門醫院離世

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-01 17:41

新冠肺炎疫情持續，醫管局今日（1日）公布一名70歲女患者，下午於屯門醫院離世。該名病人居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，屬無源頭感染個案。

一名居於愛暉樓第3座的70歲女子，4月初確診，於今日離世。（資料圖片／余俊亮攝）

醫管局指，一名70歲女確診者（個案編號：11547），於4月6日因跌倒入住屯門醫院，於既定入院篩查程序中確診，病人在隔離病房接受治療，惟其病情持續惡化，延至今日下午1時48分離世。連同這名病人，至今共有203名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

該名病人居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，屬無源頭感染個案，她是一名退休人士。衞生署衞生防護中心當時指，該名患者視力欠佳，平日主要留在家中。由於會有朋友到其家中煮飯及打掃，而家人每周亦會探望一次，料患者因此染疫。

截至今日上午九時，過去24小時共有15名確診病人出院。連同一名早前已於4月28日出院的病人（個案編號：11772），至今共有11,432名確診或疑似病人康復出院。醫管局指，公立醫院已啟用637間負壓病房，合共1,184張負壓病床，現時共有102名確診病人分別於16間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中三人情況危殆，一人情況嚴重，其餘98人情況穩定。