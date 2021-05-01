新冠肺炎・5.1｜增8宗確診0本地個案　無變種病毒　5宗初步確診

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 歐陽德浩 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-01 23:48

本港出現首宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，暫未有擴散跡象。衞生防護中心今日（1日）公布，本港新增8宗確診個案，全部都是輸入個案，0本地感染，累計個案增至11,783宗。 接連有兩個菲傭染變種病毒後，政府公布37萬外傭需於5月9日之前強制檢測，所有外傭未來在簽新約（包括續約）時，均需完成接種疫苗，否則不能在港任職。

▼4月30日公布強制檢測名單▼

【21:10】衞生署表示，本港今日新增少於5宗初步確診個案。今日確診的8宗個案當中，無人帶有變種病毒株，而當中5人為外傭，個案編號分別為：#11776、#11777、#11780、#11781、#11782。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月1日)▼

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▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

▼4.30東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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變種病毒．圖輯｜東涌菲傭確診回帶48小時 檢測中心處處迫爆 映灣園11座全陷漆黑

相關新聞︰旅遊從業員首日接手疫苗接種中心 原有職員留守一星期望無縫交接

【19:40】政府防疫抗疫基金創造職位計劃為旅遊業從業員提供逾千個短期職位，旅遊業從業員從今日（1日）起到疫苗接種中心工作，公務員事務局局長聶德權亦到了界限街體育館疫苗接種中心了解運作情況，他指將安排原有、來自政府不同部門的公務員同事繼續留守一星期，實行「行孖咇」，目標是做到無縫交接，不影響疫苗接種工作。

相關新聞︰70歲居愛暉樓3座退休婦 4月初跌倒入院後確診 今於屯門醫院離世

【17:26】一名70歲女病人（#11547）於上月6日因跌倒入住屯門醫院 ，並於既定入院篩查程序中確診，病人在隔離病房接受治療，但病情持續惡化，延至今日下午1時48分離世。連同這名病人，至今共有210名病人因新冠肺炎死亡。

翻查資料，該名70歲死者為早前在屯門友愛邨愛暉樓第3座的一宗源頭不明個案患者，她沒有病徵。患者因行動不便，平日主要留在家中。

相關新聞︰東涌菲傭與佐敦印裔男病毒基因相同 袁國勇：變種病毒於社區傳播

【16:26】港大微生物學系講座教授袁國勇表示，根據香港大學的基因排序分析，東涌外傭（#11773）與早前由杜拜抵港的印裔男子（#11643）一樣，都帶有南非變種病毒，而且兩者的病毒基因是相同。他認為，結果反映這款變種病毒已經在社區之中出現傳播，而南非變種病毒的傳播力是更高。

相關新聞︰檢測中心｜荔枝角檢測站數百人打蛇餅 外傭稱為保飯碗會屈服打針

【16:10】政府日前宣布全港全傭需於5月9日前進行強制檢測，荔枝角公園的流動檢測站今日（1日）有數百位外傭排隊進行檢測。對於勞工及福利局局長羅致光早前表示，政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。有外傭表示希望選擇權可留在她們手中，但若需要接種疫苗才可工作，她們亦會跟從政府指示接種疫苗。

相關新聞︰變種病毒｜草地插針難 大批外傭逼爆添馬公園、遮打道：難得放假

【15:50】本港有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府昨日（4月30日）公布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種則須於5月9日或之前接受檢測。不過今日（1日）仍有不少外傭無懼疫情，繼續於金鐘添馬公園、中環遮打道行人隧道公園等地聚會。



今午約12時許，勞工處及康文署於中環遮打道一帶巡查，並帶同長1.5米的尺，提醒聚集的外傭保持社交距離。有外傭認為，雖然擔心疫情，但因是難得的公眾假期，故與相熟朋友外出聚會，並強調會遵守政府規定。

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相關新聞︰新冠肺炎｜單日增8宗輸入個案 半數來自印尼 本地「零確診」

【15:19】衞生署衞生防護中心公布，截至5月1日零時零分，中心正調查8宗新增確診個案，至今本港個案累計11 783宗（包括11 782宗確診個案和一宗疑似個案）。

今天所有新增的個案均為輸入個案，年齡介乎26至56歲，當中7人無病徵，餘下一人於4月20日已經發病。這8宗個案當中，一半人來自印尼，其餘來自印度、菲律賓和柬埔寨。這8人都在檢疫期間確診，即8人都曾入住指定檢疫酒店，包括何文田九龍維景酒店、西營盤華美達海景酒店、灣仔華麗銅鑼灣酒店等等。

相關新聞︰政府強制外傭檢測、擬將打針列簽證條件 外傭工會斥涉歧視不科學

【14:22】亞洲移居人士聯盟 （AMCB）及外勞事工中心（MFMW）今日（5月1日）召開記者會，批評港府強制外傭檢測及打針的建議不合理及充滿歧視，促港府撤回建議。外勞事工中心批評，本港疫情曾出現跳舞及健身群組的大規模爆發，反而外傭「聚會」在過去一年多並未造成爆發，批評香港政府因為一名外傭確診，就將37萬名外傭標籤為「高風險群體」是不公平及不科學，涉嫌歧視。

相關新聞︰變種病毒｜東涌現變種個案 放假市民未嚇怕 如常轉車離島遊

【14:15】今日（5月1日）為勞動節假期，東涌站外的檢測站有過千居民排隊檢測，但相隔數十米的巴士總站同樣人頭湧湧，繼續有大批市民不怕疫情，排隊上巴士前往大澳、梅窩等大嶼山景點遊樂，未有因東涌區內現變種個案而嚇怕。



與兒子到大澳遊玩的楊太太表示，假日總要找地方「唞唞」，但到達車站時，才得悉檢測站設在必經之路，「其實唔驚，但係知道咪行遠啲，兜路行過嚟！」

▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

【14:02】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增8宗確診個案，至今本港個案累計11,783宗，所有新增的個案均為輸入個案。

過去14天（4月17日至30日）累計新增139宗個案，包括29宗本地個案（包括1宗可能本地個案），其中15宗源頭不明。

相關新聞︰外傭強檢｜中環逾千人排隊 外傭批採樣站不足：37萬人得幾個站

【13:09】本港有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府昨日（4月30日）公布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種，須於5月9日或之前強制檢測。今日（1日）於中環的兩個檢測站，均大排長龍；而為外傭而設的遮打道行人專用區採樣站，估計逾千人排隊，有外傭等候近4小時才能完成檢測。



有外傭認為，政府要求強制檢測做法不公；亦有外傭表示，雖然樂意檢測，但批評要高達37萬人短時間內完成檢測，政府卻沒有足夠採樣站，令外傭須於假日期間，花極長時間排隊等候。對於政府同時要求外傭續約前，須完成疫苗接種，有外傭批評，打針由自願性質變強制，做法不合理。

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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【12:18】消息指，本港今天新增8宗個案，全部都是輸入個案，今天不設疫情記者會。

相關新聞︰檢測中心｜外傭強檢添負荷 東涌檢測站千人排隊 頭位5時半到場

【11:49】今日（5月1日）為勞動節假期，大批東涌居民及要強檢的外傭，均趁假日一早前往區內多個檢測站及流動檢測車輪候檢測。其中設於東涌港鐵站外的流動檢測站，早上10時開放前，估計已有超過一千人排隊，現場所見，至少逾3成為外傭。排頭位的謝小姐於早上5時半到場，她直言，因昨日見檢測站逼爆，擔心難排隊，幾乎整晚失眠，想提早到場接受檢測後回家睡覺。



另外，有居民對於強檢要排長龍顯得鼓噪，指已經到過區内多個檢測站，全部大排長龍，「廁所都唔敢去！」質疑政府同時要求外傭強制檢測，卻未能大幅增加檢測站，「冇資源就唔好搞！」

東涌映灣園悅濤軒11座一名外傭確診變種新冠肺炎病毒，東涌多個地點被納入強制檢測，5月1日大批東涌居民及外傭在東涌站檢測車前大排長龍，等待檢測。(讀者提供)

▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼

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相關新聞︰疫苗氣泡｜陳肇始稱明白食肆需時理順 嚴肅調查華大基因檢測問題

【11:14】食物及衛生局長陳肇始今早於商台節目《政經星期六》表示，正研究接種疫苗後能否減免檢疫期，但時間長度仍在探討。她亦指，明白「疫苗氣泡」落實初期需要理順不少細節，稱會相對有彈性地處理。「畀啲時間大家理順情況，未理解情況照舊絕對係可以。」

陳肇始出席港台另一節《星期六問責》時續說，上星期已要求華大交報告，但至今未看過相關報告，強調當局一定要嚴肅調查，但不代表華大永遠不能再協助檢測。

陳肇始表示，明白落實初期需要理順不少細節，稱會相對有彈性地處理。（資料圖片／余俊亮攝）

相關新聞︰變種病毒｜東涌暫未有其他個案 陳肇始稱考慮新到外傭抵港後打針

【10:38】東涌映灣園悅濤軒第11座一名外傭感染雙重變種病毒。食物及衞生局長陳肇始今日（1日）於商台節目《政經星期六》表示，逾900名住戶暫時的檢測結果為陰性。



早前當局指，外傭續約前須接種疫苗，至於新到外傭能否在抵港後打針，陳肇始表示，正在研究，但持開放的態度。「如果外面打唔到，係咪嚟香港打呢？我個人睇法比較開放，整體細節未落實去傾。」

相關新聞︰新冠肺炎｜聶德權駁「谷針」論 須靠疫苗脫疫情 長期病患要打針

【09:29】公務員事務局長聶德權今日（1日）於商台節目《政經星期六》表示，本港疫情一直反覆，「一波未平，一波又起」，需依靠疫苗脫離疫情。他亦指，長期病患者不適合打針的說法不正確。由於長期病患的長者感染風險較高，確診後的病情較為嚴重，所以世界各地均優先為長者接種。



對於有政黨早前質疑政府為「谷針」推出疫苗氣泡新措施，聶反駁，外界需反思該質疑是否正確，強調香港需依靠疫苗脫離疫情。

▼4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜▼

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相關新聞︰外傭强制檢測｜37萬人限9日內進行 假日聚會4熱點設專屬檢測站

【05:00】政府周六（5月1日）凌晨刊憲強制檢測公告，要求任何未完成疫苗接種外籍家庭傭工，須於5月9日或之前接受檢測。勞工處與食物及衞生局於今明（1及2日）兩日，在外籍家庭傭工經常聚集的中環遮打道行人專用區、維園、荔枝角公園、荃灣公園設立流動採樣站，專為37萬名外傭提供免費病毒檢測服務。

相關新聞︰強制檢測學校│增11間 半山名校聖安多尼、嘉諾撒聖心私立部上榜

【04:35】政府周六（5月1日）凌晨發佈4月30日強制檢測公告，再有11間學校因爆發上呼吸道感染上榜，包括九龍灣基樂小學、中西區聖安多尼學校和嘉諾撒聖心學校私立部等5間小學，以及九龍界限街聖羅撒幼稚園等6間幼稚園。

▼4.19海港城外設流動採樣站▼

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相關新聞︰強制檢則｜堅尼地道8號再檢 海港城第三度 完成接種疫苗者豁免

【03:50】政府周六（5月1日）凌晨發布4月30日強制檢測公告，首宗變種病毒與密切接觸者曾到訪的海港城，長洲渡輪碼頭等地需要第三次強制檢測；第二宗變種病毒個案菲傭曾逗留的西環華美達酒店、灣仔入境事務大樓，全部住戶正在21日隔離中的半山豪宅堅尼地道8號 Kennedy Terrace ，訪客、員工也需要第二次檢測。4月19日前已經完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告規定。

政府今日會在中環5號碼頭外、灣仔告士打道花園（入境事務大樓外）、尖沙咀海洋中心地下停車場、長洲體育館，重開或增設流動採樣站，為須進行第三次檢測的人士提供服務。

映灣園悅濤軒千人漏夜撤離 疫廈一夜光明一夜黑暗見證病毒入侵

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▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

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▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

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▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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相關新聞︰教育局去信全港學校索教職員打疫苗數字 須提供拒接種人數

【00:39】教育局周五（4月30日）向全港學校發信，提到有立法會議員曾向局方查詢學校教職員的接種疫苗概況，故為了收集相關數據回覆， 要求學校最遲於下月13日填妥附件，交代教職員接種人數，又稱接種名額有限，呼籲教職員「珍惜這得來不易的機會」；信中要求學校提供「無意接種」及「不願意披露接種意向或情況」人數，且需獨立列明教師及職員兩組數字，不可混合為一。

昨日總覽：新冠肺炎．4.30｜東涌外傭女嬰染變種病毒 採樣站不足居民排長龍

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