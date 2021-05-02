勞動節11.3萬人採樣　不足一半有檢測結果全屬陰性　再爆滯後威脅

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-02 23:33

本港社區出現新冠肺炎變種病毒個案，涉及東涌映灣園一名菲傭（＃11773），政府要求全港的外傭需要在下周日（9日）或之前，以及曾到訪的東涌商場、街市、超市、公園的市民在今日（２日）完成檢測。食衞局晚上公布，昨日勞動節（1日）共有11.3萬名市民接受採樣，創下單日以來的新高。不過直至今晚6時，只有5.4萬個樣本完成檢測，即佔檢測量不足一半，再次出現滯後。

政府要求外傭強制檢測，5月2日(周日)逾千名外傭到維園排隊檢測。（李澤彤攝）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

+ 2 + 2 + 2

5萬外傭昨採樣 佔總人數約14%

食衞局指，全港21間社區檢測中心和35個流動採樣站共為超過11.3萬名市民採樣，當中逾5.2萬名為外傭，佔需檢測的37外傭的14%。

但截至今晚6時卻只有約5.4萬個、近48%樣本已完成檢測，雖暫時未有初步陽性結果，但檢測進度滯後，即仍有近半樣本仍未有結果。

▼5.2外傭維園排長龍等檢測▼

+ 2 + 2 + 2

外傭數目龐大對檢測能力造成挑戰

局方表示，本港的外傭數目龐大，對本港短期內的檢測能力造成挑戰，但認為有必要繼續為高風險、高接觸及有較高傳播風險的群組進行檢測。

對於今次要求外傭強檢引起外界批評，局方反駁今次決定是基於公共衞生考慮，並經過詳細風險評估，當中的考慮因素包括於近期有兩宗涉及N501Y變種病毒株的確診個案均為外傭，變種病毒株的傳染性較高，個案感染源頭未明，而確診個案在病毒潛伏期及傳播期間曾經和其他外傭聚會或接觸等。

社區檢測中心未來一周尚有4萬個預約名額

當局表示，尚未接受檢測的外傭仍可在未來七天善用各社區檢測中心及流動採樣站的服務。現時全港共有21間社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務；社區檢測中心的預約名額已整體提升至逾每日38,000個，同時亦已增加人手為市民提供服務。截至今日下午6時，全港21間社區檢測中心於未來七日（3日至9日），合共尚有近40,000個預約名額。

當局表示，社區檢測中心提供預約及即場登記服務，中心會優先為已預約的市民提供服務。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

+ 11 + 11 + 11

西營盤社區綜合大樓增設流動採樣站

局方發現，政府每天平均派發約3至4萬個深喉唾液樣本收集包，惟每天收集的樣本瓶數目平均少於2萬個，呼籲市民及機構無需過度索取樣本收集包，以便其他有需要的市民也可領取樣本收集包作檢測之用。

另外，政府也會於明日於西營盤社區綜合大樓為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站，並延長位於九龍佐治五世紀念公園、麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站的服務日期下周一（10日）。尖東加連威老道100號及尖沙咀漢口道的流動採樣站的服務日期至本月16日。