10人周六接種疫苗後送院　31歲男子打科興後針筒未能移除要入院

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-02 23:38

新冠疫苗接種計劃開始至今（2日）已66日，累計接種超過95萬人已接種一劑或兩劑疫苗。政府公布上周六（1日）共有10宗打針後送院個案，當中1人要留院觀察。送院個案中包括一名31歲男子接種首劑科興後，因針筒未能移除而送院，經治療後已經出院。

家庭醫生林永和估計注射疫苗的職員或未有「lock實」針頭及針管，導致拔出針筒時針頭卻留在接種者手臂，「其實就咁抆返出嚟就得」，現場或謹慎起見，故送院處理。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗（香港中央圖書館）▼

+ 4 + 4 + 4

周六共有10宗送院個案，其中7人情況穩定，經治療後已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。9人接種復必泰，1人打科興疫苗。

送院個案中，有一名31歲男子於香港中央圖書館社區疫苗接種中心，接種第一劑科興後，未能移除針筒，被送到律敦治醫院，經治療後情況穩定已經出院。

送院個案中，有一名31歲男子接種第一劑科興後，未能移除針筒 。（資料圖片）

兩20多歲青年接種後昏厥

另外，有一名28歲女子接種第一劑復必泰後出疹，被送到律敦治醫院，情況穩定但不遵從醫生勸告自行出院。此外，一名28歲女子接種復必泰後，左下肢出現麻痺有發燒。一名42歲女子在元朗體育館接種第一劑復必泰後，因心搏過速被送博愛醫院，經治療後留院觀察。

另有兩名20多歲青年分別到龍琛路體育館及聖保祿醫院接種第一劑復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，經治療後已經出院。另亦有人出現心悸等徵狀要送院。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

+ 14 + 14 + 14

家庭醫生：衞生署提醒要扭緊針頭及針管

家庭醫生林永和指，由於科興疫苗的針亦屬比較幼，衞生署上周亦曾向私家醫生發信，提醒注射前，連接針頭及針管時需要扭緊。他估計注射疫苗的職員或未有「lock實」，導致注射完疫苗後，拔出針筒時針頭卻留在接種者手臂，「其實就咁抆返出嚟就得」，若果已經完成注射，對疫苗效果沒影響，現場或謹慎起見，故送院處理。

林永和估計，其中一個可能性是拔出針筒後，針頭卻留在接種者身體。 （資料圖片）

51萬人已打復必泰、約44萬打科興

政府指，累計為市民接種共約1,491,900劑疫苗，當中約952,100名市民已接種第一劑疫苗，包括約438,800名接種科興疫苗，約513,300名接種復必泰疫苗。約539,800名市民已接種第二劑疫苗，包括約320,100名接種科興疫苗，約219,600名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有4,000名市民接種第一劑科興疫苗，約有4,600名市民接種第二劑；約有11,700名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有17,100名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。約19,500名市民在網上預約接種疫苗。