政府擬推新界北發展前期研究　向立法申逾10億撥款　貴過明日大嶼

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-03 18:05

發展局向立法會提交文件，簡介日後新界北發展的撥款申請。文件透露，政府擬就新界北發展第一階段發展進行勘查研究和詳細設計，估計費用約為7.938億元。至於餘下階段發展的規劃及工程研究，亦估計涉款2.08元。換言之，整個項目的前期研究、設計、規劃部份，需逾10億元公帑，費用較涉5.5億元的明日大嶼前期研究更貴。 文件又指，當勘查研究及設計項目大致完成後，當局會申請撥款開展工程，目標是讓首批居民可於2032年遷入「新田／落馬洲發展樞紐」。「新田／落馬洲發展樞紐」的範圍涵蓋新田購物城，現址初步擬劃作企業及科技園。

新界北發展包括為「新田／落馬洲發展樞紐」、「新界北新市鎮」和「文錦渡物流走廊」。（資料圖片）

第一階段發展包括新田／落馬洲發展樞紐

政府擬就新界北第一階段發展，委聘顧問進行詳細勘查研究，當中包括「新田／落馬洲發展樞紐」，以及即將在落馬洲邊境管制站釋出的土地，涉款約7.9億元。



工程範圍包括為該址制定建議發展大綱圖和建議發展藍圖，及進行公眾參與活動、技術評估和初步工程設計等。

計劃下半年開始研究

發展局指，若獲財委會批准撥款，計劃今年下半年展開勘查研究及設計項目，並在24至 52個月內逐步完成工作。

至於工程計劃的餘下部分，則要待上述研究及詳細設計大致完成後，才能再申請撥款，當中包括清理及平整約300公頃土地、進行基礎設施工程等。

「新田／落馬洲發展樞紐」的範圍涵蓋新田購物城，現址初步擬劃作企業及科技園。（資料圖片）

新界北新市鎮屬餘下階段

而在新界北的餘下階段發展，即「新界北新市鎮」和「文錦渡物流走廊」，其規劃及工程研究估計需2.08億元，用以委聘顧問進行規劃及工程研究。

如獲財委會批准撥款，政府計劃於今年下半年展開規劃及工程研究， 在約36個月內完成。

「新田／落馬洲發展樞紐」的初步土地用途。（立法會文件）

翻查資料，「新田／落馬洲發展樞紐」初步料可提供約3.1萬多個住宅單位，以可容納約8.4萬人，創造約6.4萬個就業機會；而「新界北新市鎮」和「文錦渡物流走廊」面積達1,140公頃，日後區內可容納不少於20萬人口，並提供約13.4 萬個職位。

重置夏慤道食水抽水站 目標6年內峻工

另外，發展局亦向立法會提交另一文件，介紹夏慤道食水抽水站的重置工程，用以搬遷夏慤道食水抽水站，騰出現有用地興建新高等法院，預料所費用約5.55億元。局方指，計劃在財委會批准撥款後，於今年底開展工程，目標在約6年內峻工。