上月初抵港印度婦染變種病毒　居尖沙咀美園大廈40戶今晚撤離

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-03 22:34

新冠肺炎疫情再現反彈，第五宗變種病毒殺到入市區！繼東涌映灣園有菲傭確診南非變種病毒後，尖沙咀美園大廈今（3日）亦有住戶感染N501Y變種病毒，全幢大廈住戶今晚須撤離至檢疫中心，隔離21日。 染疫女子28歲，上月4日乘搭「疫機」UK6395從印度德里抵港，她期間多次檢測呈陰性，至上周五（4月30日）的結果才顯示為「不確定」，延至今（3日）才初步確診，並對抗體呈陽性。據了解，其CT值大於30，代表病毒量低，即染病一段時間，並已產生抗體。 翻查資料顯示，染疫女子乘搭的航班，錄得約60宗確診，上月中已觸發熔斷機制被禁飛。

染變種病毒N501Y

衞生防護中心晚上表示，一名28歲女子初步確診N501Y變種病毒。染疫女子為家庭主婦，4月4日乘搭由TATA SIA Airlines（Vistara）營運的航班UK6395從印度德里飛抵香港，她4月25日在九龍城富豪東方酒店完成檢疫，返回位於尖沙咀美園大廈的住所。

她翌日到伊利沙伯醫院求診，急症室採集的樣本對病毒呈陰性；上周五（4月30日）再按強制檢測要求，到社區檢測中心進行抵港後第26日的檢測，結果為「不確定」，她昨日（2日）獲安排入院，最終對病毒呈初步陽性，並對抗體呈陽性。據了解，其CT值大於30，代表病毒量低。

曾於社區逗留7日

衞生防護中心認為，她4月25日至5月2日曾於社區逗留，可能具傳染性，為審慎起見，將其居住的美園大廈沒有病徵的住戶送往檢疫中心，隔離21日；若住戶出現病徵，則會被送院治療，整幢大廈約涉及40個單位。

位於尖沙咀金巴利道71號的美園大廈，樓高9層，共有36個單位。該大廈樓下今晚9時許已有多輛警車停泊，大批警員及身穿全套保護裝備的政府人員包圍該大廈，準備撤離全幢大廈的居民。有女士向在場警員表示為大廈住客，警員其後讓她上樓。

同一機近60乘客染疫

染疫印度乘搭來港的航班UK6395，衞生防護中心早前表示，該航班錄得約60宗確診，觸發熔斷機制，在禁飛令前夕已被禁航。

染疫印度乘搭來港的航班UK6395，截至4月30日已3111

連同今日初步確診患者，累計59人確診，衞生防護中心上月5日宣布，禁止該航班在港着陸14日，禁令原定上月20日解除，惟港府同日開始加辣的熔斷機制，印度、巴基斯坦和菲律賓的航班禁飛來港至今。

翻查資料顯示，該航班抵港翌日，即4月5日已有4人中招，其他乘客陸續出現病徵和確診。

▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

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▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼