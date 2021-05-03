變種病毒｜袁國勇促曾到華美達酒店人士驗抗體　防爆第5、6波疫情

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-03 17:28

兩位港府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（3日）早出席醫管局年度研討大會，探討新冠肺炎疫情。 許樹昌指，七成半變種病毒患者入境時無病徵，難以確定染變種病毒的29歲印裔男子和39歲菲傭中間隔了幾多代傳播鏈，或涉及一至兩代傳播。 袁國勇則稱，現階段最重要是了解機場、交通及檢疫酒店是否有問題，才可防止第五、六波疫情出現。他建議當局為印裔男子所住的檢疫酒店，即尖沙咀華美達華麗酒店內職員和住客驗抗體，以了解是否有走漏個案。

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，暫時未知變種病毒如何在社區傳播，現階段最重要是追蹤整個傳播鏈。（梁鵬威攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇稱，暫時未知變種病毒如何在社區傳播，現階段最重要是追蹤整個傳播鏈，了解機場、交通及檢疫酒店是否有問題，才可防止第五、六波疫情出現。他指，現需找出染變種病毒印裔男子的接觸者，應為檢疫酒店，尤其是尖沙咀華美達華麗酒店內的職員和住客驗抗體，以了解同期是否有走漏個案。

袁國勇：接種疫苗是回復正常生活方法

袁國勇強調，接種疫苗是唯一令市民回復正常生活的方法，除了有嚴重長期病患和敏感史的病人，其他市民都應接種疫苗。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，七成半變種病毒患者入境時無病徵，難以確定染變種病毒的29歲印裔男子和39歲菲傭中間隔了傳播鏈，或涉及一至兩代傳播。（梁鵬威攝）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，雖然最先感染變種病的印裔男子，以及近日在映灣園驗出變種病毒的外傭，病毒基因排序相同，但難確定染變種病毒的印裔男子和菲傭中間隔了多少代傳播，因為印裔男子於上月9日進入本地社區，而近日染病的外傭同月23日出現病徵，相隔14天，即一個潛伏期，或涉及一至兩代傳播。

許樹昌又說，很多輸入個案入境時沒有病徵，如非強制檢測基本上未能找出確診者，他呼籲出現輕微病徵者盡快檢測。他認為香港已算幸運，因印裔男子似乎只傳染給菲裔女友人和菲傭，沒有出現社區大爆發。被問到確診菲裔女友人與確診菲傭是否到過相同地方，許樹昌表示，需待衞生防護中心進行個案追蹤，惟以他了解，兩人沒有共同到訪的處所。

強制外傭檢測、打針 許樹昌：專家組無參與討論

政府要求全港菲傭在本周日前接受強制檢測，許樹昌表示，專家組沒有參與有關討論，他相信政府措施出於好意，因菲傭假日到訪之地人密稠密。另外政府要求外傭續約須接種疫苗，他認為費用及責任等細節須再進一步商討。

本月底將與港推出「旅遊氣泡」的新加坡疫情回升，單日錄得30多宗確診個案。許樹昌指，須視乎月底兩地的疫情決定是否暫緩計劃，兩地已有詳盡的安排，只須嚴格執行便可。至於港府是否需強制新加坡人入境前接種疫苗，許樹昌表示未必需要，因為當地接種率逾20%，本港反而要急起直追。

許樹昌在研討會上總結，逾240名變種病毒輸入個案資料，指當中七成半患者入境採樣時無病徵；約一半患者在首次採樣確診；約三成半患者在檢疫第12天採樣確診；2.5%患者在檢疫第19天採樣確診；其餘患者在檢疫期間出現病徵送院確診，或者結果不確定。

他又說，社交距離措施在本港首兩波疫情較為有效，但其後因市民出現社交疲勞而減效。他鼓勵市民接種疫苗，稱復必泰疫苗對英國變種病毒的保護率逾八成半；對南非變種病毒的保護率僅得原本的一成。

食物及衞生局局長陳肇始在台下疑昏昏欲睡，「釣魚」情況持續了十多分鐘。（梁鵬威攝）

兩名教授演講期間，食物及衞生局局長陳肇始在台下疑昏昏欲睡，「釣魚」情況持續了十多分鐘，場面尷尬。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼