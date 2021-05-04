外國返港77歲老翁屢違強制檢疫被控8宗罪　判囚30日

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-04 21:00

再有人士違反強制檢疫令被判監。兩名分別61歲及77歲男子，早前在檢疫令期間多次擅自脫下手環外出，其中一人試圖經深圳灣回內地時被截獲，另一人則多次離開檢疫酒店，一共被控8罪。兩人今日（4日）於裁判法院分別被判刑21日及30日。

從外國或內地來港的人士，必須要在家或到酒店檢疫。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

六旬漢擅往深圳灣被截獲 判監21日

首宗個案涉及一名61歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。不過，他在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，去年6月21日離開其檢疫地點並被發現脫下手環，並在深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。



他是由內地或澳門返港，被控兩項違反《若干到港人士強制檢疫規例》第599C章第8（4）及8（5）條，今日於屯門裁判法院就兩項罪行共被判處即時監禁21日。

違反強制檢疫令構成刑事罪行

另一個個案涉及一名77歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在酒店中接受強制檢疫14日。同樣地，他在檢疫令尚未屆滿前，被發現脫下電子手環及在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年9月22日至28日期間多次離開其檢疫地點。

他是由中、澳或台以外地方返港，被控8項違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》第599E章第8（1）、8（4）及8（5）條，今日於東區裁判法院就八項罪行各被判處即時監禁30日，同期執行。

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衞生署表示，截至今日共有132人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等，強調違反強制檢疫令會構成刑事罪行。