53歲男違強制檢疫令判囚10日　至今117人定罪　最高監禁14周

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-23 21:03

本港新冠肺炎疫情持續，一名53歲男子因違反強制檢疫令，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年離開其檢疫地點，今日（23日）被判即時監禁10日。衞生署表示，至日共有117人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14周或罰款最高1.5萬元不等。

53歲男子違反強制檢疫令，於西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。 （資料圖片）

一名53歲男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他於去年7月6日擅自離開其檢疫地點，被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（1）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。

衞生署：判刑給予清晰信息 違令屬刑事罪行

根據《規例》，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由去年12月25日起，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有117人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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