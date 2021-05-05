濾水廠謀殺案｜救護員稱到場見事主頸幾乎斷開 只有肌肉連著

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-05 16:39

沙田濾水廠保安員涉警衛室內斬死新同事，案件今（5日）在高等法院續審，庭上播放被告被捕後的錄影會面。他透露和新同事「完全無關係」，未曾和對方打招呼或談話，但曾經有爭執。被告指新同事用紅色筆填寫登記簿，指「真係好嬲，搞乜鬼呀，大佬。」此外，新同事亦用被告買的尺子「左敲右敲」，被告強調其尺子「唔係被人敲擊架，大哥」。到場救護員供稱，到場時見事主頸部幾乎斷開，只有肌肉連著，即場宣布他已死。

現年60歲的被告章美德，被控於2018年8月5日，在香港謀殺吳崇禧（59歲）。

庭上播放被告被捕後的錄影會面。被告透露，他在濾水廠任保安多年。至於吳，則是頂替其他離職的同事。

與吳無打招呼無傾談

被告指於2018年8月2日上班時，才第一次見到吳，從同事口中得知對方姓吳，但「唔知叫乜嘢名」，當警員告知死者叫吳崇禧時，被告回應：「唔識呢個人」，和對方「完全無關係」。被告指從未有和吳打招呼或傾談，但「早幾日嘈過」。

事發經過。(資料圖片)

不滿吳用紅筆作記錄

被告透露，於8月2日返夜班時，已發現吳關鐵閘手忙腳亂，最終由被告關閘。此外，被告亦發現吳在登記車輛出入的簿上，用紅色筆填寫，吳遂自行在登記簿用黑筆更正，他在會面中謂：「佢竟然用紅色筆填...真係好嬲，搞乜鬼呀，大佬。」

稱買尺子畀公眾用而非為敲擊

此外，被告於8月3日返夜更時，聽到刺耳的聲音，發現吳用被告買的尺子「左敲右敲」，被告謂買尺子「畀公眾用，唔係被人敲擊架，大哥」，被告遂收回尺子。吳又突然向被告謂：「忍左你成日啦。」表示要同被告「隻揪」。被告不明所以，未有理會。

後來被告和另一名早更同事在更亭聊天，吳卻偷聽。被告遂叮囑同事收好尺子，並說：「唔好被某位姓吳既攞到。」吳之後以粗口罵被告。

救護員見吳的頸幾乎斷開

此外，救護總隊目林偉建作供指，案發日晚上和其他救護員到達濾水廠後，見到一名男子。救護員問男子發生何事，該男子指向警衛室。救護員遂到警衛室，發現吳躺在地上，頭部在枱底位置。當時他的頸部幾乎斷開，只有肌肉連著，地下和牆上都有血跡。由於吳已沒有呼吸和脈搏，並無生命跡象，林遂宣告吳不治。

案件編號: HCCC71/2019