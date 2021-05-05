有網民在Carousell兜售檢測樣本樽　每套售25元　經發現後已下架

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-05 20:02

疫情持續下，多個行業員工均要每14日檢測一次，以符合運作條件；而近日變種病毒襲港，多幢大廈、全港37萬名外傭同時要進行強制檢測下，除了檢測站大排長龍，深喉唾液樣本收集包供不應求，全港市民為檢測而煩惱時，有人則疑在網上出售樣本瓶圖利，有報道揭發有市民販售相信來自各個派發點的樣本包，部份貨品圖片上印有「衞生署」字眼及標誌，每個收取約25元「代取費」。

然而，記者於今日（5日）下午到有關網站輸入關鍵字了解情況，但發現「檢測樽」產品已經全部下架。

網上有人販售相信來自各個派發點的樣本包，部份貨品圖片上印有「衞生署」字眼及標誌，每個收取約25元「代取費」。（資料圖片）

現時市民每日可於指定醫管局門診診所、港鐵站及郵政局等地方，領取深喉唾液樣本收集包，費用全免，以港鐵站內的自動派發機形式派發樣本包為例，市民到場使用八達通即可領取，由於樣本包供應有限，每人只限取一包，不少市民一早到來排隊領取，往往在短時間內就全數派出，部份人撲空而回。

可是今日有報道指，購物網站「Carousell 旋轉拍賣」上，有人販售相信來自各個派發點的樣本包，部份貨品圖片上印有「衞生署」字眼及標誌，每個收取約25元「代取費」，部份賣家更聲稱有「存貨」，部份又以多買送會送口罩作招徠，賣家聲稱可預約於港鐵站交收或郵寄送貨。然而，記者於今日（5日）下午到有關網站輸入關鍵字了解情況，發現「檢測樽」產品已經全部下架。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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食衞局今表示，最近每月派發的樣本包數量達3.8萬個，但收回的樣本包約為派發量的一半，呼籲市民毋須過度索取樣本包。