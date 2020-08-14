港女亂去診所交樣本樽　話自己好忙仲要返工　被拒收竟除口罩噴氣

香港爆發新冠肺炎第三波疫情，不少市民到私家診所或醫管局的22間普通科門診取樣本樽做檢測，之後要交到特定地點。有診所職員在facebook分享，日前有女病人入內放下一袋東西就轉身離開，他發現是樣本樽，一問下女病人說「係你做㗎啦，我唔得閒去嗰啲咩指定（診所）呀，我仲要去返工㗎」，又揶揄職員「咁得閒」可以去交樣本。這個女病人見職員企硬拒收後，竟行近拉低口罩朝對方噴氣，惡毒咒「下個中嘅係你」。有網民分享目擊過類似事件，但診所姑娘見「嗌極都唔返嚟唯有掉落垃圾桶」。

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市民到私家診所求醫索取樣本樽做檢測後，應自行拿到指定地點回收或付費用上門收取樣本服務，但仍有人想私家診所代勞。診所職員投稿至facebook專頁「診所低能奇觀」，分享有女病人以檢測期間「仲要返工」為由，要求幫忙交樽。

港女唔得閒交唔到樽：

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網民們認為樓主根本不需多言，「由得佢擺低然後幫佢掉落垃圾桶」，又質疑為何她無時間去交樽，但有時間返去「搵人笨」。又有人抵死描述這名女病人，「永遠除咗佢自己嘅其他人一定好X得閒」。

網民點睇：

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其實早前已有家庭醫生稱，不少病人求醫後連人帶樽消失，始終未收到衛生處的化驗報告。病人未有到指定地點交回樣本，結果只是在浪費樣本樽。

供私家醫生病人送交樣本樽的收集點：

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醫管局早前表示，有較高感染風險或有輕微不適的市民，可在7月27日開始到指定的22間普通科門診免費領取或交回深喉唾液樣本瓶，安排暫定試行4周。相關診所會於星期一至五早上7點半到8點半向市民派發樣本收集包，每間診所每天會派110包，領取後市民要在3個工作天內將樣本交回上述指定診所，收集時間為星期一至六早上10點至11點。

22間派及收集樣本樽診所地址：

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