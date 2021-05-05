九龍塘耀中等13校強制檢測兼停課　中環置地食肆超市兩店納強檢

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-06 00:50

疫情反覆，政府今日（5日）晚上公布，再多3個涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，及其密切接觸者曾到訪的地方，包括兩人在中環置地廣塲Urban Bakery Works、Oliver's the Delicatessen，及三名帶變種病毒菲傭曾聚會的深水埗福榮街37-39號，全列入強制檢測範圍，曾身處人士最遲於周六（8日）檢測。

另外，再多13間學校因爆發上呼吸道感染，亦須強制檢測，當中包括九龍塘森麻實道耀中國際學校、屯門保良局志豪小學及鰂魚涌學之園幼稚園(君豪峰)。根據衞生署早前公布，有關學校需一律停課5日。

▼5月5日強制檢測公告▼

衞生署追蹤調查最新發現，當中映灣園菲傭、康怡花園菲傭及薄扶林豪峰菲傭，與首兩宗社區變種病毒個案有關連，更牽涉到兩個聚會。政府晚上將聚會地點、部分出席者工作地點納入強檢名單。

任何在4月15日至5月5日期間，曾身處中環置地廣塲中庭3樓322號舖 Urban Bakery Works、置地太子2樓201-2號鋪Oliver's the Delicatessen，及深水埗福榮街37-39號，須於5月8日或之前接受檢測。

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

另外，由於13間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該13間學校亦被納入強制檢測公告，包括九龍塘森麻實道耀中國際學校、中環中環中心香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校及沙田九龍城浸信會禧年幼稚園。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月6日)▼

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20萬外傭本月首4日進行檢測

政府表示，全港社區檢測中心和流動採樣站於昨日（4日），共為超過89,000名市民採樣，當中包括超過38,000名外傭。發言人表示，在過去兩天，社區檢測中心和流動採樣站的使用量較周末低，接受檢測人士的等候時間較短，呼籲尚未接受檢測的外傭盡快於平日接受檢測，無須留待周末進行。

由本月1日至4日累計有201,000外傭已做檢測，餘下17萬人需最遲於下周日（9日）進行，否則視作違反強制檢測令。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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中環碼頭外及九龍公園增設流動採樣站

另外，政府會在下列地點增設流動採樣站：中環9號及10號碼頭外（5月7日至9日）、九龍公園小型足球場（近港鐵佐敦站C出口）（5月8日至9日）。

而在5月8日至9日期間，政府會延長中環愛丁堡廣場、西營盤社區綜合大樓及金鐘添馬公園流動採樣站的開放時間。位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期亦會延長至五月九日。連同21間社區檢測中心，全港各區於明日（5月6日）合共有53個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士（包括外傭）提供免費服務，檢測量足以應付需求。