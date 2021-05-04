強制檢測大廈｜涉變種病毒個案　興華(二)邨、東薈城上榜

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-04 01:31

政府深夜就強制檢測公告刊憲，因應昨(3日)錄得的一宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的輸入確診個案及污水檢測結果，有兩處地方被納入強制檢測公告。此外，經衞生防護中心進一步調查，早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案曾身處兩個地方，相關人士亦須接受強制檢測。政府要求於指定期間曾身處涉事地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測，上榜地點包括興華(二)邨、美園大廈、東薈城、海堤灣畔Curry Lounge等。

污水樣本檢測呈陽性的住宅(包括商住兩用)大廈

需接受強制檢測人士包括，任何在2021年4月20日至5月3日期間曾身處香港柴灣環翠道 18 號興華(二)邨豐興樓或安興樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

初步顯示涉及 N501Y 變種病毒株的輸入確診個案曾到訪的地方

需接受強制檢測人士包括，任何在2021年4月20日至5月3日期間曾身處香港九龍油尖旺金巴利道 69-71A 號美園大廈的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年5月6日或之前接受檢測。

早前涉及 N501Y 變種病毒株的源頭不明本地確診個案曾到訪的地方

需接受強制檢測人士包括，任何在2021年4月11日曾身處香港新界大嶼山東涌達東路 18-20 號及文東路 41 號東薈城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年4月30日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外任何在2021年4月11日曾身處香港新界大嶼山東涌東涌海濱路 8 號海堤灣畔地下 S 號鋪 Curry Lounge 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月6日或之前接受檢測。

5月2日，全港21間社區檢測中心和36個流動採樣站共為超過115000名市民採樣（當中包括超過70000名外傭），創下本港社區檢測中心／流動採樣站單日採樣數字的新高。政府３日更在西營盤社區綜合大樓新增一個流動採樣站，加強服務。

尚未接受檢測的外傭仍可在未來六天善用各社區檢測中心及流動採樣站的服務。現時全港共有21間社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。社區檢測中心的預約名額已整體提升至每日逾38000個，同時亦已增加人手為市民提供服務。截至４日下午六時，全港21間社區檢測中心於未來六日（４日至９日），合共尚有約14000個預約名額。

政府今（4日）會於柴灣興華（二）邨為須接受強制檢測的人士（包括外傭）增設流動採樣站，並延長位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期至五月五日。連同21間社區檢測中心，全港各區明日合共有48個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士（包括外傭）提供免費服務，檢測量足以應付需求。