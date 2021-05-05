強制檢測｜涉變種個案　入境事務大樓、愉景新城、新都會廣場上榜

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-05 03:29

政府今(5日)凌晨就強制檢測公告刊憲，因應昨日公布的確診個案及錄得的初步確診個案，9個指明地方被納入強制檢測公告，包括入境事務大樓、荃威花園、葵芳新都會廣場、愉景新城及東薈城等。 此外，經衞生防護中心進一步調查，早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案曾身處3個指明地方，相關人士亦須接受強制檢測，包括愉景灣 D'Deck 及諾富特東薈城酒店。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士無須接受強制檢測。

涉及 N501Y 變種病毒株的源頭不明確診個案曾到訪的地方

任何在4月21日，曾身處香港灣仔軒尼詩道 458-468 號金聯商業中心 13 樓的人士，及香港灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 8 樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月7日或之前接受檢測。

任何在4月22日至5月3日期間曾身處香港新界荃灣安賢街 11 號天主教領報幼稚園的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月7日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月9日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

任何在4月22日、4月24日、4月25日或5月2日曾身處香港新界荃灣荃威花園 1 期 9A 舖惠康的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）、任何在4月22日曾身處香港新界荃灣荃景圍 187號荃威花園 E 座天韻琴行的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）、任何在4月24日曾身處香港新界葵芳新都會廣場二期 23 樓 2302-2303 室葉氏兒童音樂實踐中心的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），及任何在4月26日曾身處香港新界荃灣青山公路荃灣段 398 號愉景新城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月7日或之前接受檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月5日)▼

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涉及 N501Y 變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

任何在4月10日至4月26日期間曾身處香港新界大嶼山東涌達東路 18-20 號及文東路 41 號東薈城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），及任何在4月8日至5月4日期間曾身處香港新界大嶼山東涌文東路 35 號靈糧堂秀德小學的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月7日或之前接受檢測。受檢人士若在4月30日至5月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

早前涉及 N501Y 變種病毒株的源頭不明確診個案曾到訪的地方

任何4月11日曾身處香港新界愉景灣 D'Deck 地下 G04 及 1 樓 103 Zaks 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），任何在4月10日至4月11日期間曾身處香港新界大嶼山東涌文東路 51 號諾富特東薈城酒店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），以及任何在4月10日曾身處香港新界大嶼山東涌東涌海濱路 8 號海堤灣畔地下 S 號鋪 Curry Lounge 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月7日或之前接受檢測。

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入境處今日（5日）表示，該處昨日（4日）接獲衞生防護中心通知，一名申請人於4月21日曾短暫到訪灣仔入境事務大樓八樓港島人事登記辦事處，其後確診2019冠狀病毒病。

該名確診者於上述日期在該辦事處辦理身份證登記手續，期間短暫逗留大概15分鐘。3名入境處職員被衞生防護中心列為該確診者的密切接觸者，已安排接受隔離及醫學監察。該辦事處早前曾接獲衞生防護中心通報另一確診個案，並已按其指引分別於四月二十三日及四月二十六日完成徹底清潔和消毒，所有員工早前亦已完成接受病毒測試。