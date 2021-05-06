葛師科追討騙款案　男子未理法令藐視罪成　官促披露資料否則坐牢

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-06 12:42

著名收藏家葛師科疑墮倫敦金騙案，兩年前入稟向多人追討逾3億元。法庭曾頒令禁制各被告轉移涉案資產，及需披露款項去向。惟其中一名男子違反法庭命令，在沒有披露1500萬元的去向，法庭早前裁定他藐視法庭。案件今(6日)在高等法院判刑時，法官判該男子入獄6個月，但緩刑14天，被告須在兩周內披露資料，否則葛可向法庭申請執行監禁的刑期。

陳未依令披露1500萬元去向

原告為葛師科，涉案被告為陳亮行。原告指，涉案其中1500萬元存入陳的戶口。法庭早前頒令，要陳告知原告該1500萬元的去向，惟陳未有披露。高等法院於本年2月在陳缺席聆訊下，裁定他藐視法庭，陳今有出庭應訊。

原告指該款項已被移走

原告指，指陳是刻意和持續違反披露的責任，他亦沒有就披露事項或就藐視法庭求情，或存入任何誓章。原告又透露，陳戶口內的1500萬元已被轉移，原告未有進一步資料，調查該款項的去向。

未有律師代表的陳在庭上致歉，並解釋曾聯絡律師處理，但因無法承擔律師費而未聘用律師，亦沒有存交誓章。

官准緩刑惟若再不披露可入獄

法官聽取陳詞後，判陳監禁6個月，但准緩刑14天，並要陳在14天內作披露原告要求的資料。若他未能披露涉款去向，原告可向法庭申請，執行對陳的監禁刑期。

案件編號：HCMP 2323/2020