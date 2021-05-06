女經理鐳射筆射警　官斥無事生非惟囚3月屬過嚴　減刑至7周

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-06 17:21

女金融經理被涉於2019年的尖沙咀示威活動中，以鐳射筆照射警員的眼睛。她經審訊後被裁定襲警罪成，被判監3個月。她早前就定罪及判刑提上訴，並呈上新的涉案片段，高院法官今(6日)下裁決指，上訴人行為屬挑釁，不單是明知故犯，更有機會再次挑起事端，並斥是無事生非，惟判囚3個月屬過嚴，准減至入獄7星期。原獲保釋的金融經理，需即時服刑。

上訴人郭麗芬（28歲，金融經理），被控於2019年8月10日在尖沙咀彌敦道與加連威老道，襲擊警員朱冠強。她在審訊後被定罪，被判監3個月，但准以保釋等候上訴。

新增片段未證有顯著矛盾

上訴人就定罪上訴提出多個理據，包括呈上新的涉案片段，指上訴人沒有如被襲警員所述，以鐳射筆照向警方的防線三十秒。

法官在判辭指，新增證據顯示的確沒有人在30秒內，連續不斷用綠色光照射向警方，但它顯示有人斷斷續續地這樣做。法官又認為，新增片段等與被襲警員的證供，沒有重大或顯著的矛盾，並沒有使他的證供顯得不可信。

指上訴人無事生非

就判刑時方面，法官指若容忍針對警員的藐視及暴力行為，將會削弱法治及社會秩序。警方和示威者原本可以和平散去，但上訴人突然以鐳射筆照向警員，她的挑釁行為，不單是明知故犯，更有機會再次挑起事端，引起他人效法。

而上訴人被捕後，混亂期間有旁人用雨傘襲擊截停上訴人的警員。上訴人的行為實際上導致了肢體衝突。法官認為上訴人無事生非，不能期望會得到法庭的同情。

判囚3月屬過嚴

惟法官認為，以本案案情和上訴人的情況，就單一控罪判囚3個月，屬過於嚴峻。法官認為較為合適的刑罰，應是入獄7星期。

案件編號：HCMA182/2020