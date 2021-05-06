變種病毒｜被指走甩變種病毒患者　華大：假陰性不一定與採樣有關

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-06 17:09

本港近日有4名曾外遊的變種病毒確診者流入社區，他們在酒店檢疫期間的檢測，絕大部分由華大基因負責。 華大基因今天（6日）回覆查詢時表示，坊間對採樣和檢測結果的關係存在誤解，實際上，如果採樣細胞數量不足夠，華大的檢測結果會指有關樣本「不適合檢測」，需要再採樣和進行測試，而不是「陰性」結果。華大稱，坊間所謂的「假陰性」個案，成因不一定與採樣有關。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月5日更新）▼

+ 2 + 2 + 2

衞生署昨天表示，華大基因(BGI) 負責為確診個案11643（印度裔男子）、11730（堅尼地道8號菲傭）、11789（美園大廈孕婦）在檢疫期第12天及19天提供採樣及檢測服務，至於為個案11791（荃威花園菲傭）在檢疫期第12天及19天提供相關服務的承辦商，分別為華大基因(BGI)和傲士醫療診斷(Acecgt)。

華大基因今天回覆，指坊間對採樣和檢測結果的關係存在誤解，「我們必須澄清，如果採樣細胞數量不足夠，本公司的檢測結果會是有關樣本『不適合檢測』，需要再採樣和進行測試，而不是『陰性』結果，這可避免因採樣質素欠佳而導致『假陰性』的結果出現。」

華大︰有個案在不同機構測試 得到「陰性」結果最後確診

華大在聲明又指，坊間所謂的「假陰性」個案，成因不一定與採樣有關，「公眾值得留意，過往有個案在不同的機構進行測試，都得到『陰性』結果，但最後被證實確診。」華大稱，一直有要求前線採樣人員按照政府的要求採樣，確保取得合格樣本，該公司會繼續審視採樣和檢測工作，確保合乎水平。

另外，華大稱，就早前發生的「假陽性」檢測事件，正積極配合政府的調查，並就檢測程序進行內部審核工作，有進一步消息會第一時間向社會公布。