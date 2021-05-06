變種病毒｜居民擬先撤離福榮街播毒樓　稱低層常播強勁音樂開派對

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-06 14:24

變種病毒殺入社區，今個星期的三名確診菲傭曾於4月18日到診深水埗福榮街37號，為早前由印度到港人士共聚後確診，成為關連過案。有關大廈地下位置貼上「強制檢測」通告，通知居民於三日內要到附近的檢測站進行檢測。 有大廈居民形容，大廈低層位置有不少南亞裔人士居住，居民不時於家中播放強勁音樂開派對，甚為滋擾。 另外，有居民得悉大廈有到訪者確診，擔心牽連居民同樣確診，其他居民可能要被強制檢疫，顯得驚恐，「知道咗而家驚驚地，我都諗預早搬走先。」

本港三周內累計出現10宗本地變種病毒個案，連同昨日列為確診的兩名菲傭，累計有五名印度籍及菲籍人士中招。首兩名患者，即印度裔男子與其菲籍女友在4月13日到柴灣興華（二）邨豐興樓女方母親的家中舉行聚會。

當日三名親友再於4月18日在深水埗福榮街37號的家中，與其後確診、分別居於東涌映灣園、康怡花園N2座以及薄扶林豪峰的三名菲傭聚會，換言之五名患者有關連。印度裔男子與其菲籍女友過往未有報告兩次聚會。民政處人員今日（6日）上午11時許在大廈地下位置貼上「強制檢測」通告，通知居民於三日內要到附近的檢測站進行檢測。

於福榮街37號居住的居民陳太表示，大廈有不少南亞裔、外籍人士居住，大部份人士集中居於低層劏房單位內。她形容，有關單位內的居民不時於家中播放強勁音樂開派對，疑似外傭姐姐們大部份於周日現身，人流眾多，有一定滋擾，「佢哋周不時、乜嘢日子，乜嘢時間都開好嘈啲音樂開party，都見到有好多人出出入入，次次想投訴都捉唔到人。」但不能確定與連串的確診事件有關。

居民陳太表示，大廈有不少南亞裔、外籍人士居住。（羅君豪攝）

陳太又說，早前與丈夫因為工作關係已經接種疫苗，昨晚得知有到訪人士確診，一大清早已經到附近檢測站進行檢測。她對大廈可能有機會被圍封，感到擔心，準備購置杯麵等待政府人員到現場安排。丈夫陳先生則說，對於有關確診人士一直不願意透露行蹤，令到連日來大批外傭及居民要大排長龍做檢測「係好不負責任。」

林太說，「我屋企仲有小朋友，有事好麻煩，知道咗而家驚驚地，我都諗預早搬走先。」（羅君豪攝）

另外，林太經記者通知後，才知道大廈內曾有到訪人士確診，感到驚恐，「我屋企仲有小朋友，有事好麻煩，知道咗而家驚驚地，我都諗預早搬走先。」她説，大廈低層單位不時有南亞人士出入，但沒有想到確診個案跟他們有關係，「下面係好多劏房，但係我就唔係好聽到聲，可能我同佢地唔啱時間出現。」又說現時會先行回家執拾行李準備一下。

王小姐得知確診的到訪人士是帶有變種病毒，感到恐慌，「要我去檢疫就真係驚，21日喎！」（羅君豪攝）

居民王小姐同樣表示將會到附近檢測站進行檢測，得悉確診的到訪人士是帶有變種病毒，感到恐慌，「要我去檢疫就真係驚，21日喎，弊啦要同公司講。」她又說，「現時心情很亂」，對於有可能的要留在檢疫中心檢疫感到非常忐忑，多次反問記者，居民是否已經確診，「殺到埋身都冇辦法，但係搞到我要同所有同事講⋯⋯」並會留在家中等候「突如其來」的安排。