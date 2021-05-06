變種病毒｜菲裔女護親友到深水灣聚會　4.25及5.1到泳灘人士強檢

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-06 15:54

變種病毒流入本港，衞生防護中心今（5月6日）公布新增兩宗新冠肺炎個案，均為輸入個案，分別由菲律賓及印尼抵港。而早前確診帶有變種病毒的菲裔女護士（個案編號:11672）的緊密接觸者曾於4月25日及5月1日到深水灣泳灘與朋友聚會，即使現未有資料該親友確診，仍會安排出席兩個聚會人士檢疫，而曾於上述兩日曾在深水灣泳灘逗留的人士，都須在5月8日前接受病毒檢測。

深水灣泳灘。 (資料圖片)

與未確診密切接觸者聚會 涉變種病毒同送檢疫

衞生防護中心昨公布，確診變種病毒的印裔男（個案編號:11643）及菲裔女護士曾於4月13日出席柴灣興華（二）邨一個菲裔女護士親友的聚會，該聚會其中3人再到深水埗福榮街37號，與另外3名確診變種病毒的菲傭聚會，認為個案有關連。

而今日一名菲裔女護士的緊密接觸者親友，雖暫未被列為確診個案，但中心指，鑑於涉及N501Y變種毒株其於4月25日及5月1日同到深水灣泳灘聚會的朋友，都要進行強制檢疫。而於上述兩日曾到深水灣泳灘的人，都要在5月8日或之前接受強制檢測。

菲傭變種病毒群組5患者聚會染疫 兩出席者中環置地超市食肆工作

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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新增兩輸入個案 來自菲律賓印尼

今日新增的兩宗個案均為輸入個案，並無本地個案，為一名由菲律賓抵港的42歲女子（個案編號：11798）及32歲由印尼抵港的女子，兩人均沒有出現病徵。