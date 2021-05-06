新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世　過身前8日曾打第二針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-06 19:03

本港再有一人懷疑接種復必泰疫苗後離世，死者為46歲有吸煙習慣及患上高血壓的男子。他4月27日打第二針，5月4日胸痛但未有求醫，翌日黃昏暈倒不省人事，送到梅窩門診診所後不治。 衞生署強調，有關個案未有臨床證據顯示由疫苗引起。本港累計有30人懷疑打針後離世，不過暫時絕大部分個案，都已獲專家評定跟疫苗無關。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

衞生署今日（6日）引述醫管局公布，一名46歲男子，4月27日在社區疫苗接種中心注射第二針復必泰疫苗，在場觀察期間並無不適，5月4日感到胸痛未有求醫，5月5日黃昏被發現在家中不省人事，被送往梅窩普通科門診診所，急救無效後離世。其家人向醫管局表示，死者有吸煙習慣及患有高血壓。

專家委員會將評估個案

衞生署表示，現時沒有臨床證據顯示有關死亡個案由疫苗引起，醫管局會向死因裁判官呈報該個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。署方續稱，根據醫管局提供的背景資料，今年4月5日至5月2日期間，大約有470宗在醫管局急症室死亡個案的紀錄，平均每日約有17宗；死亡個案中，大約有60人介乎40至59歲。

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截至5月2日，本港共接種了約1,491,900劑新冠疫苗及接獲2,402宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.16%；同期有16宗，在去世前14日內曾接種新冠疫苗的死亡報告，佔疫苗接種總劑量的0.001%，專家委員會已總結4宗個案與新冠疫苗接種沒有因果關係，而其他個案初步認為與新冠疫苗接種沒有關係。