建造業盼政府續延長免費定期檢測計劃　建造商會籲接種疫苗

撰文：鍾妍
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建造業界早前自行提出地盤工人出入地盤，須持有14天內檢測陰性結果，政府為地盤工人提供每月一次的免費自願檢測服務，於4月完結後沒有再延續，有工會指，近日獲工友反映要自費檢測，認為當局不應一刀切暫停免費檢測服務。
建造商會第一副會長林健榮表示，政府與建造業議會及建造商會合作，每月向承辦商提供樣本瓶派發予工人，暫時計劃至6月15日，未知會否延續，待繼續與政府溝通；林健榮稱業界已有約三分一人接種疫苗，他鼓勵工人打針，之後可不用定期檢測。
啟德地盤早前曾爆發群組感染，當時逾500名地盤工人及職員等候出示陰性檢測結果進入地盤工作。（資料圖片/張浩維攝）
建造商會第一副會長林健榮今早（6日）在港台《千禧年代》上表示，現時發展局與業界有合作，向承辦商每月提供樣本包派發予工人，計劃暫至6月15日，未知會否延續，待繼續與政府溝通。
林健榮表示，建造業現時已有約5萬人接種疫苗，佔活躍工人數量約三成多，並一直上升，鼓勵工人「可打就打（疫苗）」，接種疫苗後就可以不用定期檢測。
職工盟組織幹事王宇來盼政府繼續為建造業工人提供免費社區檢測。（資料圖片）
職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來在同一個節目上表示，大型承建商多會派發樣本包予工友，惟小型公司會要求工友自行到社區檢測中心檢測，近日已有工友反映需自費檢測，促政府考慮延長免費檢測計劃。
王宇來表示，有承辦商向分判商施壓，要求工人接種疫苗。他認為，免卻定期檢測會是接種疫苗誘因，但憂會散播錯誤信息，令工人打針後就掉以輕心，不應一刀切暫停免費檢測服務，鼓勵工人接種的同時，應多管齊下，照顧不適合接種的工人需要。
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