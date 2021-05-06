建造業盼政府續延長免費定期檢測計劃　建造商會籲接種疫苗

建造業界早前自行提出地盤工人出入地盤，須持有14天內檢測陰性結果，政府為地盤工人提供每月一次的免費自願檢測服務，於4月完結後沒有再延續，有工會指，近日獲工友反映要自費檢測，認為當局不應一刀切暫停免費檢測服務。

建造商會第一副會長林健榮表示，政府與建造業議會及建造商會合作，每月向承辦商提供樣本瓶派發予工人，暫時計劃至6月15日，未知會否延續，待繼續與政府溝通；林健榮稱業界已有約三分一人接種疫苗，他鼓勵工人打針，之後可不用定期檢測。