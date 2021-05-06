疫苗氣泡｜政府刊新指示增彈性　食肆可按需要更改運作模式

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-06 00:48

政府昨日（5日）刊憲，公布在符合「疫苗氣泡」原則的前提下提供彈性，讓已選定運作模式的食肆，可在今個社交距離措施周期的餘下日子按規定更改運作模式。相關指示將由今日(6日)凌晨零時起生效至5月12日。根據最新指示，食肆在更改運作模式前須先在入口處按規定張貼顯示新運作模式的告示，轉變才會生效。

食物環境衞生署發言人表示：「政府留意到有部分餐飲處所由於員工未及接種疫苗，以致無法在4月29日周期開始時選定C類或D類運作模式。政府明白有經營者希望在員工接種疫苗後能盡快更改運作模式，因此採納業界提出彈性處理的意見。」

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發言人提醒以C類和D類運作模式運作的食肆須在食環署的「疫苗氣泡」專題網頁登記相關資料，包括運作模式、已完成接種2019冠狀病毒病疫苗員工人數，以及不適合接種2019冠狀病毒病疫苗的員工人數等。這兩類食肆亦須按規定，於其入口張貼符合指定規格的平面圖，以便區分及辨別食肆內不同的「特定範圍」。該平面圖可因應食肆的運作需要不時轉變，但只會在張貼後才生效。

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